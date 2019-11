Meme Stoica, replica din filme la revenirea la FCSB! Mesajul transmis de acesta pe Instagram

Meme Stoica s-a intors la FCSB, dupa plecarea lui Narcis Raducan

Anuntul a fost facut de Gigi Becali, iar Mihai Stoica a confirmat revenirea. Fostul director sportiv nu are deocamdata o functie in cadrul clubului.

"M-am intors, nu am nicio functie deocamdata, nu asta era important", a spus acesta la PRO X.

Meme Stoica a postat o fotografie pe contul personal de Instagram, alaturi de descrierea "I never left" ("N-am plecat niciodata"), replica folosita de celebrul personaj James Bond in filmul Quantum of Solace.