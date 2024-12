Mehmet Topal, fost jucător la Galatasaray, Valencia, Fenerbahce sau Bașakșehir, a început vara trecută prima experiență ca antrenor, în ciuda faptului că nu deține licența Pro. Turcul a lucrat 6 luni la Petrolul, a lăsat echipa pe loc de play-off, 6, la finalul anului 2024, iar după ultimul meci, 2-1 contra Unirii Slobozia, a decis să demisioneze.



Cu toate acestea, Petrolul a anunțat că nu i-a acceptat demisia lui Topal, cel puțin pentru moment: "Într-adevăr, imediat după finalul ultimului meci din 2024, Mehmet Topal i-a anunțat pe jucători și pe oficialii clubului nostru despre dorința sa de a părăsi echipa în această pauză competițională, motivul invocat fiind unul strict de natură personală. S-a luat act de intenția lui Mehmet Topal, dar asta nu înseamnă că a si fost acceptată pe loc. O decizie va fi luată în perioada imediat următoare, atunci când va fi definitivată situația lui Mehmet Topal și, eventual, numirea unui nou antrenor", a transmis clubul ploieștean, marți.

Reacția lui Mehmet Topal, după ce Petrolul a anunțat că nu i-a acceptat demisia



După anunțul clubului, Mehmet Topal a oferit clarificări legate de motivul pentru care a decis să părăsească clubul. Tehnicianul turc neagă că a demisionat din "motive personale" și spune că urmează să aibă o întâlnire cu oficialii Petrolului în următoarele zile, moment în care crede că se va încheia oficial colaborarea.



"La începutul lunii iunie am început cu mare entuziasm prima mea experiență de antrenor, la Petrolul, unul dintre cele mai importante cluburi din România. Am devenit o adevărată familie alături de jucători, staff și ceilalți angajați din club.



Am depășit împreună multe probleme, am trăit amintiri de neuitat, însă mi-am dat seama că ideile noastre despre viitor nu erau pe aceeași lungime de undă cu cele ale conducerii.



Având în vedere că aceste lucruri m-au afectat foarte mult, am decis să renunț la postul de antrenor de la Petrolul, așa cum a transmis oficial și clubul.



Nu este vorba despre ceva personal în această decizie. Mereu am vrut tot ce e mai bun pentru Petrolul și cred că această decizie este cea mai potrivită pentru ambele părți.



Cred că în următoarele zile urmează o întâlnire cu oficialii clubului și vom încheia colaborarea. Vă mulțumesc tuturor", a transmis Mehmet Topal.

Petrolul negociază deja cu Adrian Mutu

În tot acest timp, Petrolul încearcă să se orienteze către un alt antrenor și a apelat la Adrian Mutu, fost jucător pe ”Ilie Oană”. ”Briliantul” recunoaște discuțiile cu gruparea ploieșteană și spune că se va gândi la oferta primită.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.



Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului (n.r. poze cu Adrian Mutu). Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.



Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă echipă”, a spus Mutu, la Fanatik.