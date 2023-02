Croatul Marko Dugandzic a ratat un penalty în egalul de la Mioveni (0-0), dar rămâne unul dintre pilonii de bază ai formației lui Adrian Mutu, antrenor care îi dă încredere totală.

Cotat la 1.000.000 de euro, atacantul născut în Osijek a reușit un sezon excelent la Rapid și a devenit golegheterul Superligii, cu 15 reușite, cu un gol mai mult decât Andrea Compagno (FCSB), 14.

Dugandzic s-a transferat la Rapid de la CFR Cluj, formație la care Dan Petrescu se baza mai mult pe Gabriel Debeljuh.

”A fost sută la sută o decizie bună să vin la Rapid. Nu am avut un an bun la CFR. Nu aş putea spune asta (n.r. că stilul lui Mutu e mai potrivit pentru mine ca cel al lui Petrescu). Când am ajuns acolo, Debeljuh era într-o formă foarte bună şi nu am avut foarte multe minute şi încredere de la antrenor.

(n.r.: - Despre Mutu) Mă ajută cu sfaturi, nu doar despre fotbal, ci şi despre chestiuni de viaţă. E foarte important pentru mine să am încrederea antrenorului. Dau tot ce am mai bun ca să îi demonstrez că sunt în formă bună şi că pot ajuta echipa”, a declarat Dugandzic, potrivit Orange Sport.