Lothar Matthaus a numit patru jucători când a fost întrebat de adversarii săi legendari din Serie A: "Magnifici!"

Campion mondial în 1990 cu Germania, Lothar Matthaus a jucat în Serie A, la Inter Milano, între 1988 și 1992.

Epoca de la finalul anilor '80 și începutul anilor '90 a fost marcată în Italia de nume mari ale fotbalului mondial. Fiecare echipă avea voie să utilizeze doar trei jucători străini, iar Inter miza pe tridentul din Germania format din Lothar Matthaus, Andreas Brehme și Jurgen Klinsmann.

Lothar Matthaus și patru fotbaliști de legendă

Cu Lothar Matthaus în rol de 10 clasic, Inter avea să cucerează Scudetto în sezonul 1988-1989 și Cupa UEFA în 1992. Într-un interviu pentru Four Four Two, neamțul care a evoluat la cinci ediții ale Cupei Mondiale a fost provocat de jurnaliștii publicației să enumere câțiva adversari de top pe care i-a avut în campionatul italian pe vremea în care îmbrăca tricoul lui Inter Milano.

"Era o vreme de glorie a campionatului italian, care atunci și-a atins apogeul. În fiecare week-end era câte un mare derby, iar noi eram capabili să ne dăm viața pe teren pentru Inter, asta era atitudinea. Serie A impresiona prin câțiva jucători magnifici: Diego Maradona, Ruud Gullit, Roberto Baggio, Marco van Basten... Și am enumerat doar jucători care mi-au fost adversari", a declarat Matthaus, pentru Four Four Two.

Matthaus și tridentul german de la Inter

În vârstă de 61 de ani, Matthaus a jucat 150 de meciuri pentru naționala Germaniei, selecționată pentru care a marcat de 23 de ori, între 1980 și 2000.

La Inter, fostul decar a jucat 115 partide și a marcat 40 de goluri între 1988 și 1992.

"Faptul că am petrecut la Inter o perioadă excelentă alături de compatrioții mei, Andreas Brehme și Jurgen Klinsmann, mă face să prețuiesc și mai mult acea perioadă, în care toți fanii ne iubeau, eram parcă adoptați de italieni. Petreceam timp cu Brehme și Klinsmann la restaurant sau acasă și dădeam tot ce puteam pe teren pentru a câștiga cu Inter", a mai spus Lothar Matthaus pentru sursa mai sus menționată.