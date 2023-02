Fostul jucător a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală, după ce a fost accidentat la un antrenament susținut la fosta sa echipă, FC Utrecht, care i-a încheiat cariera mai devreme. Neșu fusese transferat în vara lui 2008 de la Steaua București (actuala FCSB) pentru 1.2 milioane de euro la trupa din Olanda.

La mulți ani, Mihai Neșu! Fostul jucător împlinește azi 40 de ani: cele mai memorabile poze cu el + reacția celor de la FCSB

„Astăzi sărbătorim aniversarea unuia dintre cei mai altruiști, neînfricați și buni oameni din istoria clubului nostru.

Mihai Neșu a împlinit 40 de ani și este de neoprit în lupta pe care o duce pentru a asigura o viață mai ușoară celor aflați în suferință.

Cel mai simplu mod pentru a-l celebra pe Mihai și pentru a demonstra sprijinul pentru cauza sa și pentru Mihai Nesu Foundation este să participăm la campania de donații prin SMS, trimițând CRED la 8834.

La mulți ani, Mihai și mult succes în proiectele pe care le desfășori!”, au scris cei de la FCSB pe rețelele social media.

În aprilie 2022, la aproape 11 ani de la tragicul eveniment, Mihai Neșu vorbise despre starea sa de atunci și relatase un episod cu tatăl său din 2014, când fostului jucător nu i se mai dădeau șanse la viață.

„Eu sunt bine acum. În 2014 a fost o sincopă în care nu mai funcționa nimic în organism și toată lumea credea că o să mor. Tata, Dumnezeu să-l ierte, era simpatic că venea la spital și se uita pe analize, cum era el doctor, și era într-o stare mai tristă după accidentul meu… eu îl auzeam din salon când vorbea: ‘Aoleu, săracul! Moare copilul, moare copilul!'. Numai așa spunea. Eu îi strigam: ‘Nu mor, stai liniștit!’.

Vedea el că am nu știu ce pe la plămâni… a fost o situație gravă atunci, dar m-a ajutat Dumnezeu să trec și am învățat că trebuie să am mai mare grijă de mine. Nu înseamnă că, dacă ești paralizat, stai așa și nu faci nimic. De prin 2016 am început să fac conștiincios terapie”, povestea Neșu pentru AS.

Cum s-a accidentat Neșu

Cariera lui Neșu în fotbal a luat sfârșit pe 10 mai 2011, când s-a accidentat grav la un antrenament al echipei sale, FC Utrecht. În urma coliziunii cu un coleg de echipă, Alje Schut, Neșu a căzut la pământ.

Transportat de urgență la spital, Neșu a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală și a fost operat imediat. În următoarele luni, Neșu a reînceput să vorbească, apoi a început recuperarea medicală și și-a recâștigat parțial controlul asupra brațului drept.

Pe 18 ianuarie 2012, a susținut prima sa conferință de presă de după accident, când a anunțat că va înființa o fundație care să ajute copiii români cu dizabilități. Din 8 februarie 2012, el a început să își miște și mâna stângă. Începând cu luna mai a aceluiași an, a plecat în Statele Unite ale Americii la o clinică de fizioterapie din statul California, unde recuperarea sa a continuat, el reușind să recapete din ce în ce mai mult control asupra ambelor mâini.