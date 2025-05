Chiar dacă Rapid are șanse să-și îndeplinească obiectivul fixat la începutul acestui sezon, accederea în cupele europene, Șumudică simte că aventura sa în Giulești s-a terminat.



Cel mai probabil, înțelegerea dintre cele două părți se va termina la finele acestui sezon. Până atunci, Rapid mai are de disputat două meciuri, cu CFR Cluj (acasă) și Universitatea Cluj (deplasare).



În ultima vreme, a părut că relațiile dintre Marius Șumudică și acționarul minoritar Victor Angelescu sunt tot mai reci. Antrenorul chiar l-a înțepat pe acesta la flash-interviu, după meciul cu Universitatea Craiova pe care Rapid l-a câștigat cu 2-1.



Marius Șumudică: ”Ne așezăm la masă și spunem lucrurilor pe nume”



„N-am discutat nici cu domnul Șucu, nici cu domnul Angelescu. Mi-a dat un singur mesaj, atâta timp cât mai există șanse, să credem în ele. După meciul cu Dinamo. Dacă nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să fim montați, ceva de genul ăsta.



Din ce simt eu, cred că s-a terminat (n.r. aventura sa la Rapid). Și cred că s-a terminat de ceva timp, după meciul cu Hermannstadt. Eu îi înțeleg (n.r. pe acționari), și-au dorit foarte mult. Dar cred că ne dorim doar noi. N-am putut realiza.



O fi că suntem noi slab pregătiți, dar să nu facă echipa nimic în play-off... Cea mai mare performanță a fost semifinala Cupei și locul 5. Anul ăsta au fost cele mai multe șanse. Ce să fac? Ne așezăm la masă, discutăm, spunem lucrurilor pe nume.



Există un contract. Vedem, stabilim pe mai departe. Eu am mai vrut o dată să plec, nu s-a putut. Îl înțeleg pe domnul Șucu, om de afaceri, a intrat în fotbal. Mi-a explicat că nu așa se rupe un contract. Am rămas în continuare. Am mers, am bătut la Craiova. Pe secundul meu l-am scos din groapă...



Iubesc Rapidul, dar nu pot nici eu să ajung să stau cu fiolele de medicamente prin buzunar. Ajunge! Mi-a fost de ajuns”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.



Marius Șumudică a fost ”instalat” în vară la Rapid, după ce echipa începuse sezonul cu Neil Lennon pe bancă. De atunci a bifat 37 de meciuri, reușind să câștige 16 dintre acestea. 11 s-au încheiat la egalitate, iar zece au fost înfrângeri.



Dinamo - Rapid, scor 0-0. Giuleștenii, pas greșit în lupta pentru Europa



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 119 ori, de 50 de ori a câştigat Dinamo, de 41 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Dinamo gazdă este de 59 de jocuri, 29 victorii Dinamo, 14 remize şi 16 succese Rapid. Ultima victorie bifată de Dinamo datează din 11 aprilie 2015: Dinamo - Rapid 2-0.



Dinamo nu a mai câştigat în campionat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri. Rapid are o victorie în ultimele cinci etape (două egaluri, două eşecuri).



În cele patru meciuri directe din acest campionat, ambele partide din sezonul regulat s-au terminat cu egaluri, 1-1 pe terenul Rapidului, 0-0 cu Dinamo gazdă, iar în play-off, Rapid s-a impus cu 1-0 acasă, returul încheindu-se nedecis, 0-0.