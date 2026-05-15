Este vorba despre Mihăiță Pleșan, agentul care dezvăluise că i-a propus pe Raul Florucz și pe Carlos Mora la FCSB, lucru negat însă de Mihai Stoica.

Mihăiță Pleșan nu vrea să transfere fotbaliști la FCSB

Mihăiță Pleșan a mărturisit că a trecut peste orice neînțelegere cu Mihai Stoica, însă a transmis că nu va transfera niciun jucător la FCSB, convins fiind de faptul că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB ar refuza orice propunere.

”Din punctul meu de vedere, au fost niște discuții care s-au terminat atunci. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica, e treaba lui ce face. Dacă voi fi vreodată întrebat de ceva, voi răspunde așa cum cred eu. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica.

Nu, nu am dat niciun jucător la FCSB și nu cred că este cazul. Cred că ar fi refuzat din prima și nu vreau să dau jucători către cei de acolo. În schimb, voi da la celelalte echipe din România care se bat pentru campionat. Fiți convinși de asta! Craiova, Rapid, Dinamo, la toate care vor jucători buni”, a spus Mihăiță Pleșan, conform Digisport.