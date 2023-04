Marius Șumudică, înapoi la Rapid? Răspunsul antrenorului 

Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Craiova din deplasare, 1-3, și a ajuns la șase meciuri fără victorie în campionat. Insuccesul i-a nemulțumit teribil pe fanii alb-vișinii. La finalul partidei, aceștia i-au cerut demisia lui Adrian Mutu (44 ani) pentru că Rapidul nu a obținut niciun succes în primele patru meciuri din play-off, iar jocul nu este la nivelul așteptărilor.

Marius Șumudică a vorbit despre revenirea la Rapid

A apărut zvonul că din vară, Marius Șumudică (52 ani) ar prealua banca tehnică a Rapidului, iar Dani Coman (44 ani) ar deveni noul președinte al clubului, în locul lui Daniel Niculae (40 ani). Însă, antrenorul lui Al-Raed nu a vrut să vorbească despre echipa sa de suflet și a precizat că se gândește doar la meciul pe care-l va avea în campionatul Arabiei Saudite cu Al-Nassr, pe 28 aprilie.

„Este un subiect închis pentru mine, despre care nu vreau să vorbesc. Eu am contract. Îmi focusez energia pe ce am de făcut aici. Mă interesează meciul meu cu Ronaldo, cu Al-Nassr.

Mă interesează să mai iau trei puncte, să fiu matematic în prima ligă. Mai am 7 meciuri şi mai am un an de contract şi nu se pune problema să plec. Nu vreau să vorbesc despre Rapid”, a declarat Marius Şumudică pentru Antena Sport.

Marius Șumudică, la plecarea în Arabia Saudită

„E nevoie de un șoc le echipă! Îi cerem public demisia lui Mutu!”

„După șase meciuri fără victorie este și normal să cerem o schimbare. La Rapid, pe antrenor îl țin rezultatele. Au fost antrenori mari care nu au avut rezultate și au fost nevoiți să ridice mâna. La finalul meciului, după această înfrângere, am considerat că trebuie să cerem demisia.

După șase meciuri consecutive în care Rapidul nu a câștigat, cred că trebuie un șoc la echipă. Îi cerem public demisia lui Adi Mutu. Nu suntem mulțumiți de felul în care arată Rapidul. Nu joacă nimic.

Nu intru în contre cu Adrian Mutu și nu stau să comentez ce a ieșit el să spună. Problema este că la Rapid este o criză de rezultate, sunt șase meciuri fără victorie. Am ajuns la limitele noastre. O să strigăm “demisia” în continuare.

Într-un an și două luni de când e Mutu la Rapid, am văzut o repriză de fotbal cu Farul și meciul cu Voluntari. Este debandadă. La Rapid nu mai sunt rezultate. Asta că suntem în play-off nu trebuie să ne-o repete ca la copii de grădiniță”, a spus Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, pentru Fanatik.