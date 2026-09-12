GALERIE FOTO Marius Șumudică a venit cu explicația după conflictul cu Ovidiu Burcă: „Nu pot să dau mâna cu el”

Marius Șumudică a venit cu explicația după conflictul cu Ovidiu Burcă: „Nu pot să dau mâna cu el” Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică a venit cu explicația după conflictul cu Ovidiu Burcă: „Nu pot să dau mâna cu el”

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Marius SumudicaCFR ClujOvidiu BurcasepsiSuperliga
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Sepsi s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a sezonului regulat din Superliga.

Covăsnenii au înscris prin Boris Cmiljanic (49'), Lindsay Rose (61') și Nacho Heras (86'), în timp ce echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul prin Andrei Cordea (10').

Marius Șumudică a explicat de unde a pornit conflictul cu Ovidiu Burcă 

Antrenorul lui CFR CLuj a fost vizibil frustrat dipă meciului cu Sepsi și i-a reproșat o întâmplare de la pauza meciului lui Ovidiu Burcă. Marius Șumudică a fost atât de deranjat încât a refuzat să dea mâna cu antrenorul lui Sepsi la finalul partidei.

„Întrebați-l pe el ce s-a întâmplat la pauză. Eu nu pot să dau mâna cu cineva, dacă se întâmplă ceva la pauză.

Eu l-am respectat tot timpul și am vorbit frumos de el. Nu am avut niciun conflict și nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat la pauză.

Nu pot să fiu fair-play din moment ce tu nu ești fair-play cu mine”, a declarat Marius Șumudică, la flash-interviu.

  • Vlcsnap 2026 09 12 20h29m05s239
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Sursă foto: Digi Sport

Marius Șumudică: „Avem nevoie de timp”

Referitor la meciul pierdut la Sf. Gheorghe, Marius Șumudică a explicat că mai are nevoie de timp pentru a pune echipa clujeană pe picioare și se bazează că va putea face asta în pauza internațională.

„În prima repriză, dacă mai marcam încă o dată făceam 2-0 și se termina meciul, când a avut Drazic acea ocazie clară.

Le-am spus apoi să fie atenți la primele 10 minute, că vor risca. Iar am luat gol din fază fixă.

Avem nevoie de timp și de pregătire. E clar că nu e ușor să îi integrezi pe noii jucători.

În momentul de față suferim din punct de vedere fizic. Am făcut pasul înapoi și le-am strigat de mi-a venit rău să ieșim de acolo.

Omrani nu are rimt de joc. Sunt mai mulți care nu au jucat de foarte mult. Vom arăta diferit după pauza internațională”, a mai spus Marius Șumudică.

În urma acestui rezultat, Sepsi urcă pe locul șase în clasamentul Superligii cu 13 puncte, în timp ce CFR Cluj se situează pe locul 11 cu zece puncte.

Echipele de start:

  • Sepsi OSK: Lazar - Cascardo, Karamoko, Rose, Vianna - D. Andrei, Păun, Silaghi - Heras, Davordzie, Batzula
  • Rezerve: Niczuly - Aganovic, Cîmpean, Cmiljanic, Daguin, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Nistor, Oteliță, Vătăjelu
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Ignat, Rocha - Kun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Tordai - Barrios, Buș, Gelashvili, Omrani, Kresic, Pantalon, Sfait, Țîrlea, Ziblim
  • Antrenor: Marius Șumudică
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