Marius Șumudică a venit cu explicația după conflictul cu Ovidiu Burcă: „Nu pot să dau mâna cu el”

Sepsi s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a sezonului regulat din Superliga.

Covăsnenii au înscris prin Boris Cmiljanic (49'), Lindsay Rose (61') și Nacho Heras (86'), în timp ce echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul prin Andrei Cordea (10').

Marius Șumudică a explicat de unde a pornit conflictul cu Ovidiu Burcă

Antrenorul lui CFR CLuj a fost vizibil frustrat dipă meciului cu Sepsi și i-a reproșat o întâmplare de la pauza meciului lui Ovidiu Burcă. Marius Șumudică a fost atât de deranjat încât a refuzat să dea mâna cu antrenorul lui Sepsi la finalul partidei.

„Întrebați-l pe el ce s-a întâmplat la pauză. Eu nu pot să dau mâna cu cineva, dacă se întâmplă ceva la pauză.

Eu l-am respectat tot timpul și am vorbit frumos de el. Nu am avut niciun conflict și nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat la pauză.

Nu pot să fiu fair-play din moment ce tu nu ești fair-play cu mine”, a declarat Marius Șumudică, la flash-interviu.