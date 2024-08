Marius Șumudică a rupt tăcerea după atacul fanilor lui Rapid: ”Le fac o promisiune!”

Au avut loc momente surprinzătoare în timpul meciului. Pe parcursul partidei din Giulești, suporterii rapidiști au afișat două bannere cu trimiteri extrem de dure către Marius Șumudică, chiar dacă antrenorul s-a bucurat până de curând de aprecierea fanilor.

Reacția lui Marius Șumudică după ce a fost atacat de fanii Rapidului

Ultrașii au afișat niște bannere care conțineau niște declarații mai vechi de-ale lui Marius Șumudică: ”Eu nu pot antrena Rapid în liga a doua. Am o carieră în spate!” și ”Rapidistul Șumudică a murit!”.

Marius Șumudică a reacționat după atacul suporterilor lui Rapid din timpul meciului cu Farul. Antrenorul s-a declarat surprins de reacția fanilor giuleșteni, mai ales că în urmă cu două săptămâni, acesta a fost aplaudat de suporterii rapidiști.

Șumudică a făcut referire și la declarațiile lui Neil Lennon din timpul conferinței de presă premergătoare meciului.

”Am fost surprins doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă și nu numai. La meciul cu Sepsi, tot stadionul mi-a scandat numele, alergau să facă poze cu mine. La Buzău s-a întâmplat același lucru.

La Buzău am auzit că au fost niște probleme, deja erau niște probleme între fani. S-a scris, a fost public. După care a venit acest joc în care am fost surprins de reacție, fiindcă atâta timp cât cu o săptămână înainte ți se scandează numele și la următoarea săptămână apar aceste mesaje e clar că nu-ți pică bine.

Eu m-am obișnuit, știu ce înseamnă Rapid. Nu bat în retragere, nu mi-e frică de nicio declarație, să nu înțeleagă lumea greșit. Tot timpul se pune problema asta, dar eu îi înțeleg de foarte multe ori. Ăsta e singurul lucru pe care nu l-am înțeles.

Acum e scandat numele, iar la o săptămână… În această săptămână eu nici n-am apărut, n-am vorbit, mi s-a părut cusută cu ață albă și acea declarație, acea întrebare pusă de un reporter domnului Lennon și care avea deja răspunsul pregătit în momentul în care a fost întrebat dacă au un Șumudică prin Anglia sau ceva de genul ăsta.

Lennon era deja pregătit cu mâna să arate. ‘Băiatul ăla care vorbește mult’, sau ceva de genul ăsta. Eu n-am răspuns și nu-i răspund nici acum. Îl respect ca antrenor, îi doresc în continuare să aibă viață lungă la Rapid și să aibă rezultate.

Eu știu ce înseamnă Giuleștiul și probabil că au făcut referire la emisiunea care a avut loc și în care eu am spus că atâta timp cât eu am fost în străinătate, ei activau din Liga 4 în Liga 3 și din Liga 3 în Liga 2. Eu din acel moment, puteți să-l întrebați pe Victor Angelescu, n-am avut nicio ofertă de la clubul Rapid. Absolut niciodată. Se poate verifica, n-am avut niciodată vreo ofertă”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Marius Șumudică: ”Le promit că la meciul cu U Cluj o să merg în peluză!”

Șumudică a explicat motivul pentru care ar fi fost aproape imposibil să antreneze Rapidul în ligile inferioare și le-a făcut o promisiune fanilor giuleșteni: la partida cu U Cluj se va afla în peluză, în mijlocul ultrașilor alb-vișini.

”În afară de această problemă, dacă se apela vreodată în Liga 2 la Șumudică era foarte greu ca eu să ajung la Rapid. De ce? Fiindcă eu în momentul respectiv eram angrenat în unele proiecte în Arabia Saudită și ar fi trebuit să plătesc aproape un milion de euro, clauză de reziliere ca să pot să plec și să preiau Rapid. Eram la Al-Shabab.

Atâta era clauza mea, dar nu s-a pus problema fiindcă n-am fost ofertat de Rapid. Nici nu am ajuns să vorbesc cu cei de la Al-Shabab. Poate dacă exista vreun interes din partea Rapidului, aș fi ajuns să discut lucrul ăsta.

Mesajul respectiv nu își are rost în sensul ăsta. Eu nu am fost ofertat de Rapid niciodată. Singurele momente când eu puteam fi ofertat au fost 3. A existat acea discuție cu domnul Șucu în vară. Am relatat-o și atâta tot. Vreau să închidem subiectul, nu-mi face plăcere.

Eu indiferent dacă le place sau nu tot rapidist rămân. Nu mă interesează și nu vânez nimic prin această declarație. Indiferent că astăzi îmi strigă numele și că mâine se strigă demisia, că apar fel de fel de mesaje. Am fost surprins, nu întristat. Jur! Am fost surprins că nu înțeleg. Acum o săptămână tot stadionul îmi scandează numele. Am fost la meci și peste o săptămână apar aceste mesaje. Vouă nu vi se pare destul de dubios?

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar o să le fac o promisiune. Este un singur grup care a afișat acest banner. Nu toți suporterii Rapidului. Eu sunt ferm convins că sunt suporteri care mă plac și știu ce înseamnă Rapidul. Eu iubesc și suporterii, și clubul Rapid. Cu asta închei orice fel de discuție. Le promit că dacă la meciul cu U Cluj eu nu am angajament o să merg în peluză și o să stau exact în mijlocul lor”, a mai spus Șumudică