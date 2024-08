Rapid - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:30. Moldovan garantează victoria, Rrahmani a plecat, iar Politic e accidentat

Rapid - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:30

Cele mai importante informații înainte de Rapid - Dinamo:

Cu o zi înaintea meciului, Rapid a bătut palma cu Sparta Praga pentru vânzarea lui Albion Rrahmani . Golgheterul kosovar a plecat duminică în Cehia, iar giuleștenii vor încasa 5 milioane de euro și 15% dintr-un viitor transfer.

. Golgheterul kosovar a plecat duminică în Cehia, iar giuleștenii vor încasa 5 milioane de euro și 15% dintr-un viitor transfer. "Meciul va fi câștigat. Garantez! Puteți să notați! Va fi un nou început" , este declarația președintelui de la Rapid, Viorel Moldovan, înaintea derby-ului cu Dinamo.

, este declarația președintelui de la Rapid, Viorel Moldovan, înaintea derby-ului cu Dinamo. Dinamo nu se poate baza la acest meci pe Dennis Politic, accidentat în precedenta etapă. În schimb, Hakim Abdallah este refăcut și ar putea fi titularizat de Zeljko Kopic.

în precedenta etapă. În schimb, Hakim Abdallah este refăcut și ar putea fi titularizat de Zeljko Kopic. Neil Lennon se află sub o presiune uriașă din cauza rezultatelor (patru remize și o înfrângere în primele cinci etape). Giuleștenii sunt pe locul 15, penultimul, cu 4 puncte, în timp ce Dinamo are 8 puncte și e pe 5, cu cel mai bun atac din România (13 goluri, la egalitate cu Universitatea Craiova).

Rapid - Dinamo, derby-ul cu numărul 116 în campionat

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 115 ori, de 50 de ori a câştigat gruparea alb-roşie, de 40 de ori s-a impus formaţia giuleşteană, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate, informează LPF

Palmares cu Rapid gazdă: 58 de meciuri - 24 victorii Rapid - 13 remize - 21 succese Dinamo.

Întâia confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo - CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti, din minutul 60, le-a produs „roş-albilor" prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Cele două formații erau antrenate de Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.

Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo - Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 27 ianuarie 2024, Dinamo - Rapid 1-2, marcatori H. Abdallah, respectiv J. Papeau şi B. Burmaz.

Neil Lennon, înainte de Rapid - Dinamo: "Vor fi modificări în primul 11, dar nu multe"

Întrebat despre dezamăgirea fanilor, care i-au cerut demisia în ultimele etape, Neil Lennon a spus că îi înțelege pe suporteri. În același timp, nord-irlandezul s-a apărat, transmițând că este un învingător și scoțând în evidență palmaresul bogat atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Lennon a transmis că vor fi câteva schimbări în echipa de start față de meciul cu Gloria Buzău (1-1), din precedenta etapă, însă "nu multe".

"Cred că este de înțeles faptul că fanii nu sunt satisfăcuți de rezultatele de până acum. Am luptat foarte mult pentru a obține o victorie, însă nu am reușit. Tot ceea ce simt fanii, eu simt înzecit.

În cariera mea am câștigat 24 de trofee majore. Știu să câștig, doar că la momentul actual e nevoie de puțin timp pentru a schimba cultura, profesionalismul. Înțeleg complet frustrarea fanilor, iar eu simt o presiune autoimpusă care e mai mare decât presiunea de la oricine altcineva. Mesajul meu pentru fani? Și noi ne dorim la fel de mult ca voi.

Da, vor fi modificări în primul 11, dar nu multe. Sunt mulțumit de modul în care a arătat echipa și de modul în care a controlat jocul. Din punct de vedere defensiv am arătat foarte bine. La meciul trecut, golul adversarilor a venit dintr-o fază fixă. Am ratat și câteva ocazii importante spre final. Dacă am fi marcat, nu am mai fi avut acum toate aceste discuții legate de faptul că echipa nu câștigă. Trebuie să mergem mai departe și să continuăm să credem. Sunt convins că rezultatele vor veni", a spus Neil Lennon, la conferința de presă.

Zeljko Kopic: "Vreau personalitate, mentalitate și caracter"

Zeljko Kopic a fost prezent vineri la conferința de presă premergătoare derby-ului și a remarcat calitățile pe care le posedă rapidiștii. Croatul a mai evidențiat și că va fi o atmosferă incendiară în Giulești, dar și că vrea de la elevii săi să joace cel mai bun fotbal.

"Când am venit eu, Dinamo era într-o situație grea, mă luptam să o îmbunătățim. Nu eram în top, dar eram aproape de targetul de a ne salva. Rapid avea așteptări mult mai mari, nu credeau că vor începe cu 4 puncte în 5 meciuri. Nu se compară. Eu am preluat echipa Dinamo de foarte jos.

Dacă vrei să fii antrenor la Dinamo, Rapid, FCSB, ai presiune, e normal. Nu voi vorbi despre colegi niciodată, fiecare vine să muncească, să aibă succes și nu pot vorbi despre ei. Le doresc toate cele bune, vreau să câștig meciurile, evident, dar am respect pentru ei. Discut doar de mine și de clubul meu.

Ceea ce e sigur e că au (n.r. – rapidiștii) calitate individuală, ofensiv au fotbaliști care pot face diferența, e evident. E normal să fie sold out, e derby, va fi atmosferă. Eu vreau ca jucătorii mei să fie motivați. Nu contează meciul, toți au energie împotriva noastră, așa va fi și mâine. Vreau personalitate, mentalitate, caracter și să jucăm cel mai bun fotbal al nostru", a spus Zeljko Kopic.