Antrenorul activa la Astra Giurgiu, cu care a reușit să facă surpriza și să câștige campionatul în sezonul 2015-2016.



Pe lângă performanța din Liga 1, echipa pregătită atunci de Șumudică a reușit câteva performanțe notabile și în cupele europene: a eliminat de două ori West Ham United și s-a calificat în primăvara din UEFA Europa League.



La scurt timp după ce a luat campionatul cu Astra, rapidistul Marius Șumudică a fost aproape de a prelua o rivală a giuleștenilor. Alexandru David, fost președinte la Dinamo, dezvăluie că a purtat, la vremea respectivă, discuții cu tehnicianul, dar în cele din urmă acesta s-a răzgândit.



Alexandru David: ”I-am cerut buletinul, să facem contractul”



„Noi am încercat atunci marea cu sarea și am zis să aducem un antrenor, pe Șumudică. Chiar dacă avea chestia asta că nu era dinamovist, galeria era ok.



Asta zic, avea o garanție (n.r. - titlul luat cu Astra). Și noi, clubul, am pornit negocierile cu el și ne-am înțeles inclusiv la detalii legate de salarii. Adică discutasem de 120.000 de euro pe an, plus bonusuri, la modul concret.



I-am cerut buletinul, să facem contractul ca să îl semneze seara și să putem să anunțăm. La nivelul acela se ajunsese. Am făcut contractul, ne-am văzut seara și el a zis: 'Stai, domne, că mă mai gândesc un pic'”, a spus Alexandru David, potrivit iamsport.ro.



”Mandatul” de la Astra Giurgiu este și astăzi cel mai lung din cariera de antrenor a lui Marius Șumudică: a pregătit echipa timp de doi ani și o lună, timp în care a bifat 110 meciuri.



De atunci, Șumudică le-a mai pregătit pe Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep (de două ori), Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor și Al-Raed.



Marius Șumudică, din august la Rapid



Marius Șumudică a fost numit în vară la Rapid, după ce clubul a renunțat la Neil Lennon. De atunci a prins 24 de meciuri pe banca tehnică, reușind să câștige 12 partide. Șapte dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar celelalte cinci au fost înfrângeri.



Rapid este aproape de a se califica în play-off. Este la o distanță de cinci puncte de urmăritoarele Sepsi și Petrolul, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. De asemenea, giuleștenii vor evolua și în sferturile Cupei României, unde vor întâlni Metalul Buzău.