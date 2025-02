Marius Șumudică a preluat Rapidul, în august 2024, și are un salariu de 250.000 de euro pe sezon.



Șumudică, tentat cu un salariu uriaș în Arabia Saudită

După un început de mandat mai greoi, tehnicianul a readus echipa giuleșteană pe linia de plutire și ocupă acum ultimul loc care califică în play-off, dar Sepsi și Petrolul sunt la doar două lungimi în spate și așteaptă un pas greșit.

Șumudică nu a avut parte de susținerea totală la care se aștepta în Giulești, o parte a fanilor cerându-i demisia după câteva meciuri mai puțin convingătoare și simțind că nu toți oficialii au fost încântați de numirea sa pe banca tehnică.



Conform surselor Sport.ro, în perioada în care "vișinii" sufereau pe teren, Șumudică s-a găsit într-o dilemă: să continue la Rapid sau să accepte o ofertă de 2 milioane de euro din Arabia Saudită, adică o remunerație de opt ori mai mare decât cea actuală. Perseverența și atașamentul acestuia față de clubul său de suflet au dat roade, pentru că Rapidul are mari șanse să prindă un loc de play-off și chiar să se califice în cupele europene, dacă trendul ascendent continuă.



Șumudică, campion cu Astra Giurgiu, în 2016

Marius Ninel Șumudică (53 de ani) are o carieră de 20 de ani în antrenorat. De-a lungul timpului, el le-a pregătit pe FC Rapid București (2005, asistent / 2010-2011), FC Rapid II București (2005-2006), Rocar București (2006-2007), AS Dodu Berceni (2007), Inter Gaz București (2008), Progresul București (2008), Astra Ploiești (2009, 2011), Farul Constanța (2009), Gloria Bistrița (2010), Kavala FC (2011), FC Brașov (2011-2012), FC Vaslui (2012), FC "U" Cluj (2012), Al Shaab Sharjah (2012-2013), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017), Kayserispor (2017-2018), Gaziantep FK (2019-2021, 2023-2024), Caykur Rizespor (2021), CFR Cluj (2021), Yeni Malatyaspor (2021-2022), Al Shabab Riad (2022), Al Raed Buraidah (2022-2023) și FC Rapid 1923 (2024-prezent). În palmares are Liga 1 (2015-2016), Supercupa României (2016) și titlul de "Antrenorul român al anului" (2016).