A atras atenția cu geaca de 1.800 de euro

Simpaticul antrenor al giuleștenilor și-a pus amprenta nu doar asupra jocului echipei, ci și a modei pe care o etalează fanii în tribunele arenei de lângă Podul Grant. La meciul cu Farul (5-0), Marius Șumudică a purtat o geacă Burberry cu un design modern, care costă aproximativ 1.800 de euro, iar suporterii au început deja să vină la stadion cu această piesă vestimentară.

"Înseamnă că e un băiat care stă bine pe material"

"Dacă am văzut poza cu suporterul care are geacă ca a mea? Domne, asta este o tâmpenie. Mie mi-e și silă de ceea ce citesc. Dacă eu mi-am cumpărat o geacă, acum ce facem? Nu am voie să mă îmbrac cum vreau eu? Tot comentați cum mă îmbrac. Poate că mâine o să stau în pulover. Sau o să stau în maiou la meci. Ce o să spuneți, că mi-am cumpărat maiou, atlet cum îi spun în Turcia. Că turcii așa poartă, maiou pe sub orice ar lua. Nu știu cine...

Dacă și-a cumpărat o geacă la fel ca a mea, să fie sănătos. Înseamnă că a avut bani, dacă e la fel. Înseamnă că e un băiat care stă bine pe material. Dacă vine la tribuna VIP și avea geacă d-aia, e clar că stă bine. Dacă nu veneam eu cu geaca aia și îl vedeați, ce spuneați? Că i-am împrumutat-o eu?", a declarat "Șumi-gol", la conferința de presă de astăzi.