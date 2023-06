„Jucători care stau cu antena în gât, varsă tot!” Marius Șumudică, dezvăluiri din perioada CFR Cluj! Mesaj pentru Petrescu: „Necolegial!” 

Antrenorul lui Al Raed, grupare din prima ligă a Arabiei Saudite, a ocupat banca tehnică a lui CFR Cluj din iunie 2021 până în august 2021. Marius Șumudică a plecat atunci cu scandal de la CFR Cluj, care fusese eliminată din preliminariile pentru Champions League și ulterior pentru Europa League, în locul său fiind readus imediat Dan Petrescu.

La aproape doi ani de la plecarea sa de la Cluj, Marius Șumudică dezvăluie că vestiarul din Gruia a fost singurul pe care nu a reușit să îl „câștige” complet, sugerând că motivul ar fi fost implicarea lui Dan Petrescu de la echipă. Șumudică a declarat că au existat jucători care erau de partea lui Petrescu și „vărsau tot” din vestiar, precizând că experiența a fost una neplăcută pentru el.

Marius Șumudică, despre experiența de la CFR Cluj: „Jucătorii făceau grătare cu alți antrenori cât eram eu acolo!”

Totodată, antrenorul consideră că a fost „lucrat” de vestiar pentru a pleca de la echipă, precizând că nu s-a simțit în vreun moment dezamăgit de ceea ce a trăit și de rezultatele sale.

„La fel ca în Turcia, ca în România, la fel ca peste tot. Aceeași relație cu jucătorii, o relație specială. Cred că acesta este unul dintre atuurile mele, unul dintre argumentele pe care le am în momentul în care reușesc să câștig foarte repede vestiarul. N-am reușit s-o fac într-un singur loc, la CFR, acolo n-am reușit s-o fac.

Acolo, sunt unii jucători care stau cu antena în gât pe la stadion, care varsă tot. Erau jucători ... nu vreau să-mi mai aduc aminte, care mai țineau legătura și cu alți antrenori, mai făceau grătare cu ei în momentul în care eu eram antrenor acolo. Se mai făceau niște grătare cu câte un fost antrenor. Și-atunci, n-am reușit să...Pe unii i-am câștigat, pe alții nu. Am aflat până la urmă ce se întâmpla, am aflat și din Cluj, de acolo, asta-i viața. Dar ăla-i singurul vestiar pe care n-am reușit să-l câștig în totalitate. Parțial l-am câștigat, dar nu în totalitate.

Pentru mine n-a fost dezamăgire! Nu, acolo am fost lucrat pe față. Ce dezamăgire? Când mă scoate Young Boys Berna ... Și unde a ajuns Young Boys și ce echipa aveau și ei, și Steaua Roșie! Păi, ce ne comparăm? Eu i-am calificat în Conference”, a declarat Marius Șumudică pentru gsp.

Marius Șumudică, despre Dan Petrescu: „Dacă e adevărat ce s-a întâmplat, e necolegial ce a făcut!”

Dezvoltând subiectul calificării în Conference League și plecării sale, care a coincis cu revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică a ardelenilor, Marius Șumudică a dezvăluit că a auzit că antrenorul s-ar fi întâlnit cu mai mulți jucători din echipă înainte de a reveni. Antrenorul lui Al-Raed a numit gestul lui Petrescu ca fiind „necolegial” și a povestit și episodul cu Bogdan Mara, revenit și el la CFR Cluj odată cu Petrescu.

„Era foarte greu să intri în Champions League sau în Europa League. Am jucat cu Young Boys, ce să fac? Am avut 1-0 și dacă nu greșim la gol să facem 1-1 acasă ... Nu știu, dacă mă duc acolo cu 1-0 nu știu ce se întâmplă. Dar în fine ... Cât am fost la CFR am bătut 7 etape din 7. Am avut cea mai bună rată la șuturile pe poartă, cea mai bună posesie. Dar asta e! Eu nu o consider dezamăgire. Acolo a fost ... Păi dacă eu mă trezeam cu Mara prin lifturi, unde stăteam eu?! Mara era acolo! Zic 'Ce faci, mă? Nu mai stai la București, te-ai mutat la Cluj?'. Ce să-ți mai zic? Nu mai vreau să dezvolt.

(n.r. Rep: Pregătea terenul pentru întoarcerea lui Dan Petrescu) Ce să mai dezvolt...Dacă e adevărat ce s-a întâmplat, da, e necolegial ceea ce a făcut. Dacă e adevărat ce mi-a ajuns la urechi, că era în Cluj și că se întâlnea cu jucătorii ...

Păi dacă am vrut să intru în lift și din el a ieșit Mara, era să-mi dea un cap în gură, ce să mai zic ... Din punctul ăsta de vedere, da (n.r. e necolegial). În rest, îl respect ca antrenor, e un antrenor bun care a avut succes. Dar dacă a făcut lucrurile astea, pentru mine e ... Eu nu sunt așa, să calc pe cadavre”, a adăugat tehnicianul.

VIDEO - Momentul în care Marius Șumudică nu a fost lăsat să intre la antrenamentul lui CFR Cluj