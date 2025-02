Kader Keita: "Jucătorul meu preferat e N'Golo Kante". Motivul pentru care a semnat cu Rapid + Ce știe despre Șumudică

Giuleștenii l-au adus pe mijlocașul defensiv ivorian sub formă de împrumut de la CFR Cluj. Cotat la 850.000 de euro de site-urile de specialitate, Keita a bifat în acest sezon 13 apariții la ardeleni.



„Acum mă simt foarte bine, pentru că a fost ultima zi de mercato, am fost puțin stresat, dar sunt foarte fericit să fiu aici și sunt gata să fac treabă.

Rapid este un club mare aici. Toată lumea știe Rapidul, este un club organizat, cu mulți suporteri, de care îmi place foarte mult, cu o atmosferă nebună pe stadion. Este o adevărată plăcere să joci într-o astfel de atmosferă. Acesta este unul dintre motivele pentru care am venit la Rapid.



Îl cunosc pe Marius Șumudică pentru că l-a antrenat pe un prieten de-ai mei în Turcia, la Gaziantep, și am aflat câteva detalii despre dânsul. Are un caracter puternic, vrea să câștige, iar când ai o astfel de mentalitate este cel mai important, pentru că toată lumea vrea să câștige. Știu despre el că are o personalitate puternică.



Mă consider o persoană calmă, pentru că o am pe soția mea cu mine, nu sunt genul de persoană care iese foarte mult prin oraș. Prefer să stau mai mult pe acasă, să mă relaxez, după antrenamentele echipei îmi place să le fac pe cele individuale, să mă mențin în formă. Nu fac nimic special înainte de meciuri. Jucătorul meu preferat este N’Golo Kante, pentru că joacă pe același post cu mine și mereu l-am luat ca pe un exemplu”, a spus fotbalistul lui Marius Șumudică, într-un interviu pentru Rapid TV.