Marius Șumudică: M-a întrebat care sunt temerile mele în a veni la Rapid. Adică să abordezi așa un antrenor... Nu m-am întâlnit niciodată de așa ceva. Și am lucrat cu mulți patroni. Practic, de asta am închis negocierile în cinci minute. (n.r. care sunt temerile?) Nicio temere. Dacă exista vreo temere nu mă mai aflam aici.

(n.r. despre transferuri) Marius Șumudică: Probabil vom face transferur, dar nu sunt genul de om care să vină să pună astfel de condiții.

(n.r. clasament) Marius Șumudică: E o poziție care nu ne onorează. Eu dacă eram antrenor... Nu mă onora. Probabil aveam și eu probleme. Dar din acest motiv am fost adus. Să scot Rapidul de unde se află. Sunt convins că ne vom ridica. E strâns campionatul. Citeam undeva că Farul s-a ridicat opt locuri cu o victorie. Noi ce, nu putem să câștigam la Iași? Noi mergem la Iași și abordăm meciul la victorie. Dacă vom putea bine, dacă nu, iar bine. Eu nu pot să concep să pregătesc un meci la egal. Noi mergem să câștigăm. Rapidul trebuie să joace fotbal.

(n.r. despre poziția în clasament) Viorel Moldovan: Normal că nu e confortabilă poziția noastră în clasament. Sentimentele sunt de frustare. Nu ne-am gândit niciodată că vom fi în această situație. După debutul în acest sezon. Dar, după cum consider că e un clasament echilibrat, toate echipele sunt strânse. Putem recupera deficitul. Sunt convins că vom face acest lucru. Odată cu instalarea lui Marius Șumudică. Așa cum spunea și Marius, e foarte important să obținem ceva din aceste două jocuri. Va veni întreruperea și ne vom pune la punct din mai multe puncte de vedere. Dar nu vreau să intru în detalii aici. Sunt lucruri private.

(n.r. Ați primit multe mesaje?) Marius Șumudică: Am telefonul blocat. L-am închis. De la rivali primesc mereu. Cu domnul Gigi Becali cred că am vorbit de două ori în ultimul an. Îl respect, nu am nicio problemă. Respect toți competitorii. Eu nu am nicio problemă cu ce afirmă ceilalți. Vreau să mă concentrez pe ce am de făcut aici. Mă bucur dacă au o oarecare teamă. Înseamnă că există valoare. Nu vreau să discut nici despre ce a fost în trecut. Nu mă veți auzi niciodată să vorbesc de ce s-a întâmplat în trecut. Domnul Lennon a plecat. În momentul de față îl lăudați sau îl judecați pe Șumudică. În momentul în care câștigăm, câștigăm cu toții. În clipa în care pierdem, pierdem cu toții.

(n.r. despre bannere) Marius Șumudică: Eu îmi cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greșit față de ei. Probabil că mi-am dorit mult să ajung aici. Eu nu am văzut niciun mesaj jignitor la adresa mea. Au fost mesaje sustrase din context. Din unele declarații pe care eu le-am oferit în anumite momente. Dacă eu am greșit, îmi cer scuze. Rapid e familia mea. Nu voi jigni niciodată pe nimeni. Eu mă transform doar pe teren. În afara terenului sunt altfel.

Sunt convins că vom ridica Rapidul acolo unde îi este locul. De fapt, este targetul meu. În momentul în care nu voi face lucrul ăsta, eu nu îl voi aștepta pe domnul Șucu să-mi spună să plece. Voi pleca eu. Vă spun. În momentul în care eu nu-mi realizez obiectivul, nu îl voi aștepta pe el să-mi spună că nu vom mai lucra împreună. Dragostea o lăsăm deoparte. Rezultatele vorbesc.

(n.r. Care a fost motivul pentru care l-ați adus pe Șumudică?) Dan Șucu: Faptul că e rapidist și cunoaște spiritul e frișca de pe tort. L-am adus pentru ce știe el ca antrenor. Noi am avut un număr de discuții. I-am explicat dânsului că e prima noastră opțiune în condiția în care își dorește să antreneze. Aveam și opțiunea de a încerca un antrenor străin. Am încercat-o, am văzut-o, am ajuns la concluzia pe care o știți și apoi am revenit, normal, la prima noastră opțiune. Ne-am bucurat că și-a dorit să vină. Nu a ajuns mai devreme, pentru că am optat pentru opțiunea de antrenor străin.

Domnul Șumudică nu a fost niciodată variantă suplimentară pentru noi. Dacă s-a pus problema unui antrenor român cu experiență, ne-am gândit întâi la domnul Șumudică. Îmi displace când văd tot felul de declarații. Nu e o variantă de rezervă. Noi am discutat lucrul acesta împreună. Ce am discutat, acel lucru s-a întâmplat. Am mai spus-o de o mie de ori. Pentru mine, seriozitatea e modul prin care poți ajunge la un rezultat. Eu asta am învățat.

(n.r. Ce vă trebuie să redresați corabia? + Obiectiv) Marius Șumudică: Mă repet. E o senzație unică. Te întorci după o lungă perioadă în care lucrezi în străinătate și te întorci în sânul familiei. Trebuie să înțeleagă toată lumea că suntem un tot unitar. Singur nu poți să răzbați. În ultimii șapte ani eu am activat în străinătate, cu excepția a șapte etape în care am activat la CFR Cluj. Găsesc un club bine structurat. Nu mai există scuze. Nici din partea staffului, nici din partea jucătorilor. Trebuie să existe o ascensiune. Asta pică pe umerii mei. Cu siguranță o să-l vedeți pe același Șumudică în sensul de agresivitate, de motivație. Sper ca rezultatele să fie pe măsură. Obiectivul meu e calificarea echipei în play-off. După care, vom vedea. Noi mai avem 24 de jocuri, din care trebuie să scoatem maximum!

Viorel Moldovan: Rezultatele modeste ale echipei ne-au determinat să luăm această decizie și să-l readucem acasă pe Marius Șumudică. Nu mai are nevoie de prezentare. Din punctul de vedere al spiritului rapidist, știm prea bine trăirile lui. Știm prea bine că suferă la fel de mult ca toți rapidiștii. Eu sunt convins că va reuși. Noi suntem la îndemâna lui să-i creăm logistica necesară. Să aducem Rapidul acolo unde îi e locul. În momentul de față, performanțele Rapidului nu caracterizează acest club. Sunt sigur că Marius va recaracteriza starea de spirit a echipei. Vom vedea o echipă incisivă, care va propune un fotbal așa cum preferă suporterii noștri și cum așteaptă. Îi urez bun venit. Va avea tot sprijinul meu necesar să-și desfășoare activitatea cât mai bine.

Marius Șumudică: M-am întors acasă! Am găsit aici un club extraordinar de bine structurat. În toate segmentele. Cu oameni care își fac treaba pe fiecare palier. Ceea ce unui antrenor îi dă liniștea de a lucra și de a se ocupa de ce înseamnă parte tehnică. Într-un final, rezultatele să fie pozitive. Mă bucur. Nu mi-am ascuns niciodată această dorință de a performa și ca antrenor aici. Mai multe cred că nu sunt de spus. Cuvintele sunt de prisos. Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească. Îi mulțumesc domnului Șucu, domnului Angelescu. Pe Vio îl cunosc bine, am fost colegi, l-am și antrenat o scurtă perioadă. Cred că avem tot ce ne trebuie să facem performanță. O să-i cunosc astăzi pe băieți. E un timp scurt, dar nu trebuie să ne creăm alibiuri. Trebuie să scoatem maximum până la perioada internațională.

Dan Șucu: Bună ziua, tuturor! Văd numai zâmbete. Asta e bine. Eu mă simt cu energia la minimum. Marius ne-a promis tuturor că readuce bucuria și optimismul. Suntem aici să-l sprijinim. Locul Rapidului nu e ăsta. Bine ai venit, Marius.

Rapid l-a adus pe Marius Șumudică pe postul de principal, după ce marți clubul a ajuns la un acord cu rezilierea contractului posedat de Neil Lennon, antrenorul nord-irlandez care nu a avut cele mai bune performanțe la cârma echipei din Giulești în acest start de sezon.

Marius Șumudică, la Rapid | Conferință de prezentare, ora 11:00

Rapid organizează miercuri, de la ora 11:00, o conferință de presă în care Marius Șumudică va fi prezentat la echipa din Giulești. La conferință vor participa și acționarul majoritar Dan Șucu, alături de președintele Viorel Moldovan.

”Mi s-a îndeplinit un vis! Îmi doream foarte mult să revin acasă, Giuleștiul este casa mea. Cuvintele sunt de prisos, nu am ce să spun. Nu pot exprima prin cuvinte ceea ce simt în acest moment”, a spus Șumudică marți seară.

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.