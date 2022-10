Marius Croitoru nu iartă după egalul cu CS Mioveni: „Avem probleme. E incredibil cum putem să facem asta”

Marius Croitoru a fost un car de nervi după jocul de sâmbătă seară cu CS Mioveni. Echipa sa a a fost condusă de două ori, dar a reușit să smulgă în cele din urmă un rezultat de egalitate.

Croitoru: „Avem probleme. Să se hotărască”

„Am pierdut două puncte, le-am făcut două goluri cadou. E incredibil cum putem să facem niște greșeli. Asta este, se pare că unii atât pot. Sunt foarte supărat.

Până acum i-am înțeles, dar acum nu-i mai înțeleg. Când nu joci, ești supărat că nu joci. Când intri, ești supărat că intri. Să se hotărască. Nu poți... Când lipsesc unul-doi jucători, deja avem probleme. Cei care nu joacă, sunt supărați că nu joacă, dar trebuie dublată dorința cu evoluțiile.

Cu echipele mai bune decât noi am arătat bine, cu echipele astea ține de atitudine, de concentrare, pentru că aici nu ține de valoare, că dacă nu ar fi valoare nu am fi arătat bine cu echipele mai bune. Noi am avut probleme cu echipele mai mici. Performanța nu se face din gură, se face din fapte.

Eu nu pot să fiu de acord cu ce s-a întâmplat în prima repriză. Nu e posibil să n-ai reacție, să faci două greșeli. A fost același jucător (n.r. Lorenzo Paramatti), cam același tip de greșeală. Când ai alte așteptări, de la altcineva...

Trebuie să ai așteptări de la tine, să arăți când ți se oferă șansa, altfel rămâi cu părerea ta despre tine. Sunt greșeli, dar mi-e greu să accept, pentru că trec meciurile, puncte nu adunăm și cineva va trebui să plătească, iar la fotbal plătește de obicei unul singur.”, au fost cuvintele lui Marius Croitoru după meci.

CS Mioveni - FCU Craiova 2-2

Buziuc a deschis scorul în startul meciului, din pasa lui Blănaru, în minutul cinci, iar Achim a restabilit egalitatea în minutul 12. Același fotbalist de la CS Mioveni, Buziuc, a majorat diferența în minutul 29, însă George Ganea a egalat din nou pentru FCU Craiova. Blănuță a văzut cartonașul roșu în minutul 84, iar oltenii au evoluat în inferioritate numerică mai mult de 10 minute.

În următoarea partidă, FCU Craioav se va duela cu Chidnia Târgoviște, luni, 10 octombrie, de la ora 17:30, în timp ce CS Mivoveni va face deplasarea pentru confruntarea din etapa a 13-a cu FC Voluntari, programată vineri, 7 octombrie, de la ora 18:00, în Ilfov.