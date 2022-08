Marius Croitoru face praf Petrolul: "Moartea fotbalului în mai multe acte! E penibil că se bucură așa"

FC U Craiova a dominat partida și a avut o mulțime de ocazii uriașe de a înscrie, însă oltenii lui Marius Croitoru s-au întrecut în ratări, iar meciul a fost decis de golul lui Jair din lovitură liberă, de la finalul primei reprize.

Marius Croitoru, discurs foarte dur la adresa Petrolului

La finalul partidei, Marius Croitoru, antrenorul lui FC U Craiova, a avut o reacție foarte dură la adresa stilului de joc al Petrolului, ploieștenii preferând să se apere în cea mai mare parte a jocului.

Croitoru a numit meciul "moartea fotbalului în mai multe acte" și a spus că bucuria exagerată a Petrolului după o astfel de victorie este "penibilă".

"E greu să-mi găsesc vorbele după un meci, o operă ca asta - mortea fotbalului în mai multe acte. Asta e, singurul vinovat sunt eu. O echipă care practic nu a jucat nimic și pleacă de aici cu un șut pe portă, am luat gol din lovitură liberă și e vina mea. Fiecare echipă are strategia ei. Am mai văzut echipe din astea care câștigă așa și după nu știu pe unde să mai scoată maioul. Am văzut echipe care să reziste așa un an, al doilea an a fost mai nasol.

Bravo lor, au știut pentru ce au venit. Nu știu dacă au venit pentru un gol din lovitură liberă, dar asta e. A fost o seară în care fotbalul a pierdut. S-a mai întâmplat asta prin anii 80, o seară în care fotbalul a pierdut. E vina mea, nu a jucătorilor. Ei au făcut ce le-am spus eu. Din păcate, din fotbal fac parte și astfel de momente.

N-ai ce să analizezi după un astfel de meci. Să joci ca pe vremuri baraj, aruncai mingea pe spate și se juca doar într-un careu. Băieții au încercat, au avut ocazii, la fotbal se întâmplă.

A fost o atmosferă frumoasă, ne-am simțit ca la Craiova. Mi-aș fi dorit ca prima dată când joc aici să încep cu dreptul, dar nu avem ce face. Suntem obligați să mergem la UTA și să câștigăm. Până la urmă, suntem echipă mare, o echipă bună.

Eu nu vreau să vorbesc, m-aș simți penibil să am o bucurie așa exacerbată după un antrenament. Practic a fost un antrenament fizic. M-aș simți penibil eu. Eu nu le-aș fi dat voie jucătorilor mei să se bucure după o așa victorie. E moartea fotbalului în mai multe acte. Din păcate, nu învățăm. N-am apucat să învăț din ce au greșit alții înaintea mea. La un moment dat, ne vom învăța lecțiile.

Nu știu dacă vor mai fi transferuri, nu cred. Avem un lot complet, a venit acum și George Ganea. În cazul în care va veni un român, trebuie să plece un român. La fel și cu străinii. Am zis să așteptăm, să tragem linie în iarnă și vom vedea ce ne lipsește", a spus Marius Croitoru.

În urma acestui rezultat, FC U Craiova ocupă locul 11, cu 7 puncte, în timp ce Petrolul Ploiești a ajuns la trei victorii consecutive și a urcat pe poziția secundă, cu 10 puncte.

În următoarea etapă, FC U Craiova va juca pe terenul celor de la UTA Arad, în timp ce Petrolul va primi vizita lui CS Mioveni.