După ei, potopul! Iftime dă cărțile pe față: de ce au plecat cei mai buni jucători de la FC Botoșani

Moldovenii aveau ocazia să prindă a treia calificare consecutivă, dar au cedat în meciul decisiv, cu FC Argeș, jucat pe teren propriu. Astfel, după două calificări consecutive în playoff, FC Botoșani revine în playout.

După meciul cu trupa lui Andrei Prepeliță, suporterii echipei moldave au găsit două motive pentru care favoriții lor au ratat calificarea la ”masa bogaților”: greșelile de arbitraj din ultima etapă, când centralul Radu Petrescu nu a acordat două lovituri de la 11 metri în favoarea elevilor lui Marius Croitoru, dar și plecarea jucătorilor importanți în iarnă, de la echipă, vorbind de nume precum Bogdan Racovițan, Malcom Edjouma și Hervin Ongenda.

Valeriu Iftime, patronul echipei, susține că a fost nevoit să îi las epe cei trei să plece, iar Marius Croitoru și-a dat acordul pentru fiecare plecare de la echipă.

“Nu am făcut nimic decât cu știrea lui Marius. La fiecare înlocuire am vorbit cu el. Nu am vândut nimic fără să spună el sută la sută: poate pleca, găsim altul. Fotbaliștii care pleacă de la noi, nu îi dau pentru că vreau eu. Este o relație pe care o am cu Marius, iar cei care au oferte bune pleacă.

A venit oferta lui Edjouma cu 50.000 la semnătură, a uitat cum îl cheamă. Lui Ongenda îi dădeau 250.000 la semnătură. El avea o datorie la Fiscul francez de 160.000 de euro. Puteam eu să-l mai țin? Avem alți fotbaliști pe care i-am pregătit. Discuția cu Marius a fost că se rezolvă și nu e niciun fel de problemă”, a precizat Valeriu Iftime, conform Btonline.