FCSB - UTA a avut loc la București, pe Arena Națională, și a contat pentru etapa a doua din play-out-ul Superligii României. Gazdele s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui David Miculescu din minutul 57.

Marius Coman, declarație în forță după ce a fost convocat la națională: ”Asta i-am spus lui mister”

Marius Coman, scos la pauză, va fi prezent la Istanbul săptămâna viitoare, în lotul României din barajul cu Turcia pentru CM 2026.

După meciul cu FCSB, el a evidențiat că simțea convocarea și că a cerut schimbare la pauză ca să nu riște o accidentare în actul secund și să piardă selecția.

”Auzisem discuții, știam că sunt monitorizat. Nu pot decât să mă bucur și o să încerc să dau totul pentru națională. N-am vrut să risc, n-am simțit nimic. I-am spus lui Mister că n-am vrut să risc”, a spus Coman.

Cât despre play-out, Marius Coman a ținut să puncteze faptul că o vede pe UTA terminând pe una dintre primele două poziții.

”(n.r. - Unde vezi UTA în play-out?) În primele două locuri, cu siguranță. Avem o echipă foarte bună, avem șanse la primele două locuri”, a mai spus fotbalistul.

Cum arată Maria Coman, partenera fotbalistului. FOTO