Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute disputate pe ”Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova și Dinamo au împărțit punctele.



Marius Avram a intervenit în direct la TV și a dat verdictul despre faza controversată din Craiova - Dinamo



În minutul 65, la scorul de 2-1 în favoarea oltenilor, Universitatea Craiova a rămas în zece jucători, după o fază controversată, la care ar fi trebuit eliminat și jucătorul lui Dinamo (DETALII AICI).



Marius Avram, fost mare arbitru în Liga 1, a vorbit despre faza controversată din Dinamo - Craiova și a explicat faptul că ”centralul” Cojocaru ar fi trebuit să-l elimine și pe Armstrong.



”O fază în care are loc un fault al lui Armstrong, care îl împinge pe Bancu, după care sunt două gesturi, ambele de comportare violentă. E foarte greu să mă convingă cineva că Armstrong nu și-a dat seama și pur și simplu nu l-a văzut pe Bancu.



E evident din imagini că gestul lui e intenționat, iar călcarea intenționată cu crampoanele pe piept a unui adversar se încadrează la comportament violent.



Acesta se referă la momentul în care un jucător utilizează brutalitate împotriva unui adversar fără a disputa mingea. Acea împingere cu piciorul îmi arată foarte clar că asta a fost intenția lui.



Gestul lui Bancu este indiscutabil o lovire și el a fost eliminat corect. Decizia corectă ar fi fost cartonaș roșu și pentru Bancu, și pentru Armstrong”, a spus Avram la Digi Sport.

