Mario Camora a spus TOT! Dezvaluirile facute pentru portughezi: "Asta se intampla in Liga 1!"

Capitanul CFR-ului a vorbit in presa portugheza despre Liga 1 si Romania.

Mario Camora a ajuns la CFR Cluj in vara anului 2011, de la formatia portugheza, Naval. De atunci, el a reusit sa castige 4 trofee cu formatia clujeana: doua titluri de campion, Cupa si Supercupa Romaniei. Au trecut aproape opt ani de la venirea sa si pare ca s-a integrat atat de bine, incat se simte mai mult roman.

"Clar, deja ma simt roman. Este prima mea casa si va fi locul unde voi continua sa traiesc si dupa ce nu voi mai juca fotbal. Este dificil de spus daca ma simt mai mult roman decat portughez, pentru ca familia mea este portugheza. Dar tot ce am acum este datorita Romaniei si clubului", a spus capitanul de la CFR Cluj pentru Maisfutebol.

Cu toate acestea, Camora nu este multumit de sistemul actual din Liga 1, spunand ca i se pare un campionat complicat si nedrept, avand in vedere injumatatirea punctelor la capatul sezonului regulat.

"Campionatul este complicant si, in acelasi timp, nedrept. Avem sezonul regulat si apoi play-off, moment in care se injumatatesc punctele. Daca s-ar termina acum sezonul regulat, am avea numai trei puncte avans in play-off. Ar fi vorba de un ghinion imens daca am pierde primul loc. Nu este un campionat corect si nu vorbesc doar pentru noi. Daca ar fi fost oricare alta echipa in fata, as fi spus acelasi lucru", a spus Mario Camora.

Fiind casatorit cu o romanca, portughezul are de gand sa ramana in Romania si dupa ce isi va incheia cariera de jucator. Mai mult, a dezvaluit ca isi doreste sa ajunga la un moment dat antrenor la CFR Cluj.

"Cand am ajuns in Romania, ma gandeam ca o sa stau cativa ani si apoi o sa ma duc in alt campionat, dar am ramas aici. Vreau sa fac cursul de formare pentru antrenori cand o sa ma retrag si mi-as dori sa antrenezi intr-o zi CFR Cluj. Daca m-am indragostit de Romania? Da, cu siguranta", a dezvaluit Mario Camora.