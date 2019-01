ULTIMA ORA | Reactia CFR-ului dupa ce Becali s-a interesat de transferul capitanului Camora

Camora a intrat in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu orice echipa. Becali il vrea la FCSB.

Daniel Stanciu, directorul sportiv al CFR-ului, rade de interesul lui Gigi Becali pentru transferul capitanului Camora.

"Voi chiar credeti ca merge Camora la FCSB", le-a raspuns zambind oficialul CFR-ului jurnalistilor, la plecarea echipei in cantonamentul din Turcia.

Daniel Stanciu spune ca CFR va mai face mutari pe piata transferurilor in aceasta iarna.

"E posibil sa mai plece jucatori. Tucudean? Ne-am dori foarte mult sa ramana."

Julio Baptista nu a facut deplasarea in Turcia. E accidentat si a ramas la Cluj sa mai faca un RMN. In functie de rezultatul analizelor, conducerea CFR-ului va decide daca il va mai pastra in lot.

In Antalya, CFR Cluj va juca amicale cu Vorskla Poltava, FC Zurich, Ludogorets si Trencin.