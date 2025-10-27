După o perioadă neagră, plină de eșecuri, remize și victorii la limită în campionat, FCSB a făcut însfârșit un meci frumos. Campioana României a strivit, scor 4-0, formația UTA Arad.

În urma acestui succes, campioana României se poate lăuda cu 16 puncte în cont după 14 meciuri și se află la doar trei puncte de zona de play-off.

Pe locul șase, ultima poziție ce asigură accederea în faza ligii, se află Oțelul Galați cu 19 puncte, la egalitate cu Farul Constanța de pe locul șapte.

Marian Iancu: „Olaru zici că e Rocky! Rupt peste tot. Șut este un zăpăcit rătăcit de fotbal”

La scurt timp după meci, Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a reacționat dur pe rețelele sociale.

Omul de afaceri, fan declarat FC Rapid, i-a făcut praf pe fotbaliștii trupei antrenate de Elias Charalambous. Printre „clienții” săi s-au numărat Darius Olaru, Florin Tănase, Adrian Șut, și nu numai!

„FCSB vine la trei puncte de play-off. Urcă încet, dar sigur. Evident, trebuie să uite de grupele Europa League. Jucătorii rămași apți, combatanți, nu mai duc încă o asemenea competiție. Sunt storși. Olaru, zici că e Rocky! Rupt peste tot. Nu mai ai fundași centrali, nu mai ai nici pe cei laterali, Radunović este o umbră față de ceea ce era el, Tănase, sifon latifundiar, este la 50% din potențial și nici nu-și mai revine, Șut, un zăpăcit rătăcit de fotbal, iar restul funcționează la foc mic, nu mai sunt gaze! Le-a redus Gigi Becali. Deci, supraviețuire până în iarnă și poate vin ceva întăriri. Urmează un adevărat examen cu U Cluj în deplasare. Dacă înving, pot recupera energia pierdută. Totul depinde de patron. Azi a fost ocupat cu sfințirea Catedralei Neamului. Repetați ritualul și săptămâna viitoare și va fi bine!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Pentru echipa patronată de Gigi Becali urmează un meci în Cupă cu Gloria Bistrița miercuri, 29 octombrie, iar doar trei zile mai târziu va face deplasarea la Cluj, unde o va întâlni pe „U” în etapa #15 din Superliga.

Concret, urmează o adevărată „perioadă de foc” pentru campioană, care, pe lângă cele două meciuri menționate, mai are încă două deplasări: FC Basel în UCL (joi, 6 noiembrie) și FC Hermannstadt (duminică, 9 noiembrie).

Următorul meci „acasă” va fi abia pe 22 noiembrie, când roș-albaștrii vor primi vizita „lupilor galbeni” de la Petrolul Ploiești în etapa #17 din campionatul intern.

