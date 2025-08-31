Etapa a opta a Superligii mai are de disputat cinci partide, iar derby-ul etapei este CFR Cluj - FCSB.

Partida CFR Cluj - FCSB, din runda a opta a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marian Iancu a făcut clasamentul play-off-ului Superligii

Marian Iancu a analizat echipele din Superliga după primele opt etape și a desemnat cinci echipe care vor intra în play-off.

Este vorba despre Universitatea Craiova, care va fi lider înaintea pauzei competiționale, Rapid, Dinamo, FCSB și CFR Cluj.

Cu toate că ultimele două se află în partea de jos a clasamentului, Marian Iancu mizează pe o revenire a campioanei și a vicecampioanei din Superliga.

„De azi începe campionatul. FCSB, care nu pierde în Gruia, are cel mai bun culoar și potențial de creștere, urmează CFR Cluj, iar în decembrie, înainte de vacanță, prevăd un play-off format din Craiova, FCSB, Rapid, CFR Cluj, Dinamo și...”, a scris Marian Iancu pe pagina sa personală de Facebook.

FCSB și CFR Cluj au câte cinci puncte înaintea întâlnirii din Gruia și se află pe locul 13, respectiv 14.

