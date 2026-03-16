A fost nevoie de o prăbușire istorică, după două sezoane reușite, pentru ca Gigi Becali să primească „palma“ care l-a trezit la realitate: căderea în play-out și perspectiva unui viitor sezon în care campioana en-titre să privească preliminariile cupelor europene la televizor!

S-a ajuns aici pentru că, de fapt, cele două sezoane anterioare, cu rezultate bune, au „ascuns“ marea problemă a FCSB-ului. Și anume faptul că, la acest club, rolul și autoritatea antrenorului au fost călcate în picioare. Motiv pentru care, după 2015 și până în 2024, echipa n-a câștigat nici măcar un titlu!

Așadar, până să vină campaniile bune din 2023-2024 și 2024-2025, „Faci Ce Spune Becali“ a furnizat foarte multe eșecuri!

Gigi Becali a realizat că fotbalul e…digitalizat!

Acum, când FCSB traversează un sezon catastrofal, patronul Gigi Becali a realizat că fotbalul s-a schimbat. Și că e nevoie de un antrenor priceput, care să aibă mâna liberă. De aceea, l-a readus pe Rădoi.

După 0-0 cu Metaloglobus pe Arena Națională, în prima etapă din play-out, latifundiarul din Pipera a dezvăluit marea sa revelație, la Prima Sport. Cu precizarea că nu e exclus ca, peste două, trei săptămâni, Becali să ne vorbească răspicat despre necesitatea de a reveni la bine cunoscutul sistem „Faci Ce Spune Becali“.

„Mi-am dat seama că nu mai merge aşa, lumea avansează, evoluează. Oamenii au avansat în toate domeniile, şi în fotbal, unde sunt miliardele. A avansat lumea în privinţa fotbalului mult de tot. Am vorbit cu Argăseală (n.r. – președintele Valeriu Argăseală), am vorbit cu MM (n.r. -Mihai Stoica), am vorbit pe urmă cu Mirel (n.r. – Mirel Rădoi). Mi-au spus de felul în care se lucrează în ceea ce priveşte antrenamente, selecţie de jucători, transferuri şi am spus că nu mai e de mine. E totul digital, eu nu suport digital, nu-mi place. Dacă e totul digital, mă iei pe mine cu digital acum? Totul e digital. Toţi parametrii, totul se face ştiinţific. Nu mă pricep la asta. Eu i-am spus şi lui MM, poate Dumnezeu aşa a vrut, să rămân eu în play-out să realizez că e altă era, care nu mai e a mea“, a spus Becali.