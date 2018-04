Mangia, la Steaua din vara? Raspunsul dat de antrenorul Craiovei inaintea meciului care ii poate scoate pe olteni din lupta pentru titlu

Steaua - Craiova se disputa luni, 9 aprilie, ora 20:45.



Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Partida de pe Arena Nationala poate reprezenta iesirea din lupta pentru titlu pentru olteni. Craiova are 31 de puncte si in cazul unui esec cu Steaua ar mai ramane doar cu sanse teoretice la castigarea campionatului.

Inaintea meciului direct s-a vorbit despre posibilitatea ca Devis Mangia sa vina la Steaua din vara, insa tehnicianul italian a infirmat total acest scenariu.

"Cand un om care lucreaza in fotbal e laudat de altii, pot spune doar multumesc celor care vorbesc frumos. Dar am 3 ani de contract aici, nu se pune problema de altceva. Pentru mine, nu e o presiune ca s-a discutat asta. Nu imi schimb atitudinea. Nu stiu daca e o strategie ca s-a discutat asta. Spun doar multumesc si lasam lucrurile sa se opreasca aici. Il respect foarte mult pe Dica, respect munca pe care o depune la FCSB. E pe primul loc, a fost in primavara Europa League, chiar daca a fost eliminat din Cupa. Merita sa fie complimentat pentru ce a facut pana acum", a declarat Devis Mangia in cadrul unei conferinte de presa.