Tehnicianul a recunoscut, în conferința de presă premergătoare duelului direct cu liderul campionatului, că a fost de acord să-i primească la Sibiu pe Malcom Edjouma și Jordan Gele, fotbaliștii de care Gigi Becali încearcă să scape.



Afacerea era parte dintr-un plan mai amplu al patronului de la FCSB, care îl dorea înapoi pe Ianis Stoica de la Hermannstadt pentru a-l folosi ca monedă de schimb într-o tranzacție cu Dinamo pentru Dennis Politic. În cele din urmă, negocierile au eșuat, Edjouma și Gele rămânând la FCSB, însă în afara lotului.



Măldărășanu: "Ar fi ridicat nivelul nostru"



Întrebat despre această mutare, Măldărășanu a confirmat fără ezitare că și-a dat acordul, deși a avut și o urmă de îndoială, în special legată de unul dintre cei doi francezi.



"Am spus «da» în momentul în care Claudiu Rotar mi-a vorbit despre acest deal. Am fost de acord, însă eram foarte sceptic, cel puţin în privinţa lui Edjouma. Nu mă gândeam că ar accepta să vină", a punctat tehnicianul sibienilor.



Măldărășanu este convins că cei doi jucători ar fi adus un plus evident echipei sale. "Erau doi fotbaliști care ar fi ridicat nivelul nostru. La Gele, lucrurile erau destul de... dar am spus «da». Dar nu are rost să mai vorbim despre ce s-a dorit atunci", a încheiat Măldărășanu.



800.000 de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, în timp ce Jordan Gele este cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro.