Așa cum era de așteptat au existat anumite clinciuri între suporterii roș-albaștrilor și între cei de la Miercurea Ciuc. Acestea nu au luat, însă, proporții, așa cum s-a întâmplat la partida jucată de Dinamo pe terenul lui Csikszereda, atunci când s-a iscat un scandal uriaș.

Maghiarii, nemulțumiți de felul în care s-au comportat fanii lui FCSB

Totuși, maghiarii au fost deranjați de comportamentul fanilor de la FCSB. Într-un articol intitulat ”Așa s-au comportat fanii români în Ținutul Secuiesc”, jurnaliștii maghiari au vorbit despre deplasarea făcută de fanii lui FCSB la partida cu Csikszereda.

Ungurii au acuzat faptul că, deși partida cu FCSB părea să decurgă fără incidente majore, spre deosebire de meciul cu Dinamo, suporterii români ”și-au dat în petec” și au început să scandeze împotriva etnicilor maghiari și împotriva Ungariei, probabil pentru a-i provoca pe fanii gazdelor, care au avut, spun maghiarii, un comportament ireproșabil.

”Mulți se temeau că vizita celor de la FCSB în Ținutul Secuiesc va fi însoțită de scandalurile obișnuite, însă de data aceasta meciul de fotbal de la Miercurea Ciuc s-a desfășurat relativ liniștit. În trecut, fanii români se comportaseră adesea într-un mod scandalos. Acum, însă, poate au fost mai calmi, deoarece viața unuia dintre camarazii lor a fost salvată de localnici.

Liniștea relativă s-a datorat, probabil, și faptului că suporterii gazdelor au tolerat destul de bine insultele dureroase. Ultrașii români au cântat melodiile lor obișnuite, care făceau referire la faptul că Transilvania îi cheamă, dar și la înaintarea armatei române dincolo de Carpați, iar în tribune au scandat de mai multe ori ’România’. Fanii secui, dând dovadă de stăpânire de sine, au răspuns acestor versuri cu aplauze.

Atmosfera a devenit cu adevărat tensionată doar o singură dată: atunci când suporterii din tribuna principală au intrat într-un conflict cu galeria oaspeților. În acel moment, fanii români au insultat zgomotos Ungaria”, au scris cei de la blikk.hu.

Maghiarii au explicat singurul motiv pentru care lucrurile nu au degenerat la Csikszereda - FCSB

Apoi, maghiarii au explicat care a fost motivul pentru care, în opinia lor, fanii bucureșteni au fost mai temperați: faptul că unul dintre suporterii lui FCSB a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar paramedicii au intervenit prompt: ”Stadionul a amuțit complet la un moment dat în timpul meciului: un suporter din București a avut nevoie de prim ajutor, acordat de paramedicii secui. Acesta a fost stabilizat și apoi transportat la spital”.

