"M-as bucura sa plece, sa scapam de el!" Becali, anunt de ultima ora despre lupta de MILIOANE pentru transferul anului

Becali vrea ca transferul anului in Liga 1 sa se faca.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Patronul FCSB isi doreste ca Mitrita sa plece in MLS, langa Ibrahimovic. E convins ca va fi doar primul pas important al unui jucator din Liga 1 in strainatate. Urmeaza Man si Cristi Tanase, e sigur Becali.

"M-as bucura sa plece Mitrita in Statele Unite ca sa scapam de el. Cand un jucator are clauza de 6 milioane, nu poti sa ceri 7. Si eu pot sa-l iau pe Mitrita. Dau banii in cont si-l iau. Cand un jucator are clauza de 6, nu poti sa ceri mai mult. E 8 clauza? Nu ma intereseaza. Sa fie sanatosi. As vrea sa plece, sa scap de el. Noi avem contracandidate la titlu pe Craiova si pe CFR. Gica nu vrea, ca el a spus sa nu-l trecem, ca nu se bate la titlu cu Viitorul. Mitrita nu e cel mai valoros din Romania. Sunt Man, Tanase in fata lui. Nu poate sa-i intreaca Mitrita. Tanase si Man vor costa mai mult. O sa vedeti sambata, la meciul din campionat, cine sunt Man si Tanase", a spus Becali la PRO X.