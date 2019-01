"O sa fac echipa, o tin sa retrogradeze, sa dea faliment! In D sa ajunga!" BREAKING NEWS: anuntul lui Becali in scandalul momentului

Gigi Becali se asteapta sa n-aiba probleme din cauza declaratiilor pe care le-a dat in legatura cu fotbalul feminin.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Patronul FCSB e gata sa-si faca echipa de fotbal, daca UEFA i-o va cere oficial. Becali n-are de gand sa se bata pentru trofee cu fetele. Vrea sa fie ultimul din Romania in fotbalul feminin. :)

"E vorba de libertatea de gandire. Una e discriminarea, alta e gandirea. Cel mai mare dar al femeii este ca e frumoasa si il atrage pe barbat. Eu am spus lucruri frumoase despre femeie, nu am discriminat. Fetele sunt frumoase! Ce sa caute la fotbal? Fiecare spune ceva, e libertate de gandire. In Romania nu se prea inteleg libertatea si drepturile. Nu ma poate obliga nimeni sa-mi fac echipa, FIFA si UEFA nu obliga pe nimeni. Sa vedem daca eu nu-mi infiintez ce-mi fac ei mie.

Ce sa caut eu la fotbal feminin? Daca sunt obligat sa-mi fac, imi fac una in B, in C si nu ma intereseaza de ea. O sa fie cea mai slaba echipa din toata Romania. O sa cada in D, intra in faliment. Fata mea joaca fotbal de placere. Ea face ce face si e cea mai buna la scoala ei. Dar s-a lasat, a implinit 18 ani. Cand prinzi forme de femeie nu mai poti sa joci fotbal. Daca se loveste si se imbolnaveste? Nu vreau asa ceva!", a spus Becali la PRO X.