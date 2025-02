În plus, Gabi Giurgiu a ținut să le ia apărarea ”Șepcilor Roșii” după acuzațiile lansate de Sorin Cârțu, conform cărora primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, are o anumită influență asupra arbitrajelor din Superliga României.

După care a început să mă înjure și pe mine la fel ca pe ceilalți, de morți, de familie, de tot, mi-a scos, mi-a luat, mi-a făcut. Atunci am avut și eu o reacție. Am zis dacă nu îi e rușine să vorbească așa. El a continuat, s-a dus spre lift, m-am dus și eu spre el. Tot înjura, și atunci m-am dus spre vestiar. Atunci a scos capul din lift și m-a și scuipat pe față. A închis liftul și a plecat repede. Așa se face, dai și pleci ”, a spus Gabi Giurgiu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Alex Chipciu despre Sorin Cârțu

”A fost un circ total. O mascaradă ce s-a întâmplat la Craiova aici. La fotbal am fost luptători, niște eroi. Sau poate o Craiova slabă. Dar nu părea că au superioritate numerică. Mă ghidez foarte mult după joc și ce prezentăm pe teren. Am creat ocazii. Cred că am dominat partida asta. Am avut momente când i-am controlat și în 10.



Cred că ne-a lipsit un antrenor meschin, care nu are educație, pentru că, în România, se pare că așa funcționează lucrurile. Poți să fii legendă beată pe aici sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători. Ăsta e circul din România. Îmi pare rău de Mirel că îl iubesc. S-au ascuns mingile de care el spunea că niciodată nu o să se întâmple asta.



Probabil asta e România. Promovăm gecile. În 2025, când iei haine de la băieți... Băieți adică haine fake. Vrem să vedem factura de 3000, că nu a dat 3000. Acum în 2025 se poartă alte firme, Maison Margiela scris mai mic. Scrisul mare e depășit total!



Dacă credem în determinism, efectele sunt cauzele de acum. Oamenii acum te înjură de copii. Aș vrea să le spun că homosapiens au o capacitate reflectivă, adică își văd comportamentul și după își dau seama și schimbă. Acum, dacă credem în determinism, capacitatea lor nu există!



Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face.



Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere.



Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.