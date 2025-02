Unicul gol al partidei a fost marcat de la 11 metri de Alex Mitriță, în minutul 10. La pauza și la finalul meciului, au avut loc tensiuni între cele două tabere.

Sorin Cârțu: ”Și la Cluj reacționez dacă aveți cuvinte tari!”

După meci, Alex Chipciu și Dan Nistor, veteranii de la U Cluj, au lansat acuzații grave la adresa președintelui de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, pe care l-au acuzat că a venit la meci sub influența alcoolului și a înjurat și bruscat jucătorii echipei adverse.

Sorin Cârțu a explicat cum a luat naștere conflictul monstru dintre el și jucătorii celor de la U Cluj pe tunelul spre vestiare de pe ”Ion Oblemenco”.

Președintele de onoare al Universității Craiova susține că la pauza meciului a coborât în zona terenului pentru a discuta cu arbitrul Iulian Călin, nemulțumit de arbitrajul centralului din prima repriză. În acel moment, Cârțu spune că l-a observat pe Iulian Cristea în timp ce îi înjura pe spectatorii aflați în apropierea tunelului.

Oficialul oltenilor l-a pus la punct pe fundașul ardelenilor, moment în care au intervenit și alți jucători de la U Cluj, iar între cele două tabere s-a format un meleu. În final, Cârțu le-a transmis un avertisement lui Alex Chipciu, Dan Nistor și Iulian Cristea.

”În momentul în care s-a întâmplat prestația din prima repriză, eu i-am dat telefon domnului Rotaru și i-am cerut voie să mă duc, deși prin calitatea mea, am întâietate în toate zonele terenului. L-am întrebat dacă pot să mă duc să îl interpelez pe domnul Călin într-un mod cât se poate de civilizat. Cristea era în niște înjurături cu toți spectatorii de la tunel.

I–am spus lui Cristea: ’Mă, nu mai înjura, nu îi mai ațâța și tu!’. El mi-a vorbit obraznic. Am răspuns și eu cu obrăznicie. Nu știu dacă Bic a venit pentru a aplana situația sau a venit să o accentueze. Au venit și jucătorii echipei noastre, și jucători de la Cluj, și Sabău. Țelul meu nu a fost să vorbesc cu jucătorii lor, țelul meu a fost să vorbesc cu Călin. Se vede și pe imagini cum l-am așteptat și am plecat discutând cu el.

I-am spus că vrem decență și echilibru în prestația sa. Este inadmisibil să dai penalty la VAR la o fază la care nu există niciun fel de comentariu. Decizia sa ne-a tras un semnal ca și cum uite ce se întâmplă și ce se poate întâmpla și mai departe. La pauză au fost aceste discuții.

Ei atunci au venit să o amplifice. Astea sunt situațiile cât se poate de clare. Tu, Cristea, Chipciu sau Nistor, și la Cluj, dacă aveți cuvinte tari, eu și acolo reacționez, dar tu vii la Craiova să faci iureș, să înjuri spectatorii? Sabău mi-a zis să îi las jucătorii, am plecat de acolo. Singurul dialog pe care l-am avut a fost cu Cristea. Nistor, Chipciu, Sabău vorbesc din auzite, probabil din ce le-a zis ăla”, a spus Sorin Cârțu la Fanatik.

Ce a spus Alex Chipciu despre Sorin Cârțu

”A fost un circ total. O mascaradă ce s-a întâmplat la Craiova aici. La fotbal am fost luptători, niște eroi. Sau poate o Craiova slabă. Dar nu părea că au superioritate numerică. Mă ghidez foarte mult după joc și ce prezentăm pe teren. Am creat ocazii. Cred că am dominat partida asta. Am avut momente când i-am controlat și în 10.



Cred că ne-a lipsit un antrenor meschin, care nu are educație, pentru că, în România, se pare că așa funcționează lucrurile. Poți să fii legendă beată pe aici sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători. Ăsta e circul din România. Îmi pare rău de Mirel că îl iubesc. S-au ascuns mingile de care el spunea că niciodată nu o să se întâmple asta.



Probabil asta e România. Promovăm gecile. În 2025, când iei haine de la băieți... Băieți adică haine fake. Vrem să vedem factura de 3000, că nu a dat 3000. Acum în 2025 se poartă alte firme, Maison Margiela scris mai mic. Scrisul mare e depășit total!



Dacă credem în determinism, efectele sunt cauzele de acum. Oamenii acum te înjură de copii. Aș vrea să le spun că homosapiens au o capacitate reflectivă, adică își văd comportamentul și după își dau seama și schimbă. Acum, dacă credem în determinism, capacitatea lor nu există!



Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face.



Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere.



Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.