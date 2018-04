Lupescu, PLECACIUNI in fata lui Burleanu! Imaginea care il amuza teribil pe Mutu dupa rezultatul alegerilor. FOTO

Adrian Mutu e fericit: omul sustinut de el a castigat alegerile FRF.

Chiar daca majoritatea fostilor mari jucatori ai Romaniei l-au sustinut pe Lupescu, Adrian Mutu s-a aflat in tabara lui Burleanu. Fost angajat la FRF pana in saptamana alegerilor, Mutu a mers in continuare pe mana omului care a condus fotbalul romanesc in ultimii 4 ani.

Mutu s-a distrat la finalul alegerilor, castigate de Burleanu cu 168 - 78 de voturi in fata lui Lupescu.

O imagine surprinsa intre Burleanu si Lupescu l-a amuzat pe Mutu. Cei doi isi dadeau mana, iar Lupescu incerca sa se ridice de pe scaun, iar din imagine pare ca fostul jucator al nationalei se inclina in fata rivalului sau.

Foto: Instagram Adrian Mutu