Lovitura pentru Alibec: Salariu URIAS si transfer de aproape 2 milioane de euro! Ce echipa il vrea

Denis Alibec ar putea sa prinda un transfer important in iarna.

Chiar daca n-a marcat decat un gol in actualul sezon, la victoria cu Dinamo de pe 14 septembrie, Denis a facut-o la momentul cel mai bun. A fost remarcat de un trimis al lui Trabzonspor, care a fost impresionat de prestatia sa. Fanatik scrie ca turcul a transmis ca va reveni in Romania pentru meciul cu FCSB de la inceputul lui noiembrie, fiind convins sa le transmita sefilor sai sa-l aduca in iarna. Sursa citata anunta ca Trabzon n-ar avea nicio problema sa plateasca in jur de 2 milioane de euro pentru transfer si sa-i asigure lui Alibec un salariu mult peste ceea ce castiga in prezent la Giurgiu.

De la inceputul sezonului 2017 - 2018, Alibec n-a marcat decat doua goluri, unul pentru FCSB si unul pentru Astra. Accidentat in jocul cu Gaz Metan, de pe 24 septembrie, Alibec si-a revenit si a fost folosit cu CFR si Hermannstadt.