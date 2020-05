Lovitura pentru FCSB! Valentin Cretu poate sa nu mai joace tot anul dupa ce s-a accidentat la antrenamente! Cine ar putea sa evolueze in locul sau

Un titular de la FCSB ar putea sa nu mai joace tot anul din cauza unei accidentari.

Fundasul dreapta al celor de la FCSB, Valentin Cretu, s-a accidentat la primul antrenament efectuat de ros-albastri. Fotbalistul s-a accidentat la genunchi si asteapta rezultatul RMN-ului, insa medicii cred ca acesta este in pericol sa nu mai joace in 2020, potrivit Fanatik.

Perioada in care va lipsi Vali Cretu se va afla abia in momentul cand va fi primit rezultatul testului RMN, insa din apriecierile initiale, dar si in cauza varstei pe care o are, sunt sanse de peste 75% sa nu mai joace in acest an.

Daca verdictul va fi unul teribil pentru Cretu, in momentul in care meciurile in Liga 1 se vor relua, pe postul de fundas dreapta la FCSB va juca cel mai probabil Ovidiu Popescu, dupa ce Gigi Becali a renuntat la Cristi Manea.

"Am vazut ca s-a accidentat Vali Cretu, dar nu am vorbit inca mai multe. Nu stiu daca e intindere sau ceva mai complicat, o sa vedem zilele acestea", a spus Gigi Becali, la PRO X.