"Dan Petrescu nu e prost!" Reactia lui Gigi Becali la transferul lui Tucudean la Craiova. Patronul FCSB anunta PLOAIE DE BANI in fotbal 

George Tucudean va pleca de la CFR Cluj la finalul sezonului, la Universitatea Craiova.

Anuntul mutarii vine dupa zvonurile unui posibil conflict intre atacantul lui CFR si Dan Petrescu. Golgheterul ultimelor doua sezoane din Liga 1 merge sa se bata la titlu cu fosta sa echipa.

Gigi Becali a vorbit despre viitorul fotbalului, prevazand investitii mari, dar si despre plecarea lui Tucudean, laudandu-l pe Dan Petrescu pentru deciziile luate.

"La ora asta nici eu, mie frica sa risc. Eu vad in fotbal multi bani. Eu vad in fotbal dublarea banilor, dar chiar si asa mi-e frica sa fac investitii. Nu stiu, nu ma bag in ceea ce priveste transferul lui Tucudean. Dan Petrescu e prost? Eu zic ca nu e. Eu zic ca e cel mai destept. Cu Dan Petrescu nu trebuie sa faci afaceri, trebuie sa te faci tovaras. Daca cumperi pierzi, daca vinzi pierzi. O demonstreaza omul", a declarat Gigi Becali la PRO X.