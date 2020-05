Panica la FCSB dupa ce un titular s-a accidentat la antrenamente! Singura rezerva a jucatorului a fost lasata sa PLECE de patronul Becali 

Jucatorii din Liga 1 incep sa resimta pauza de doua luni provocata de pandemia de coronavirus.

FCSB este prima echipa care resimte prin intermediul jucatorilor pauza de doua luni pe care echipele au fost obligate sa o ia din cauza pandemiei de coronavirus.

Unul dintre titularii lui Bogdan Vintila, Valentin Cretu s-a accidentat la antrenamente, conform Digi Sport. Gradul accidentarii sale nu s-a aflat inca, insa clubul va oferi detalii dupa investigatii amanuntite.

In cazul in care accidentarea este serioasa, FCSB ar putea avea reale probleme. Valentin Cretu este singurul fundas dreapta din lotul lui Bogdan Vintila, dupa ce rezerva lui, Cristi Manea a fost lasat sa plece "liber de contract" de catre Gigi Becali. Manea s-a transferat in iarna la CFR Cluj, acolo unde a ajuns titular in dubla din Europa League cu Sevilla.