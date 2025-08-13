FCSB este în fața unui meci important. Dacă va reuși să treacă de campioana din Kosovo, echipa lui Gigi Becali își va asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League în acest sezon.



În cursul zilei de miercuri, delegația FCSB-ului a plecat spre Kosovo, dar fără doi jucători importanți. Risto Radunovic și Denis Alibec vor lipsi de la această partidă.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



Lotul lui FCSB pentru returul cu Drita:



Portari: Lukas Zima, Ștefan Târnovanu



Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, David Kiki



Mijlocași: Baba Alhassan, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Juri Cisotti, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Mihai Toma



Atacanți: David Miculescu, Dennis Politic, Octavian Popescu, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea

