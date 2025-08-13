GALERIE FOTO FCSB a plecat în Kosovo fără doi jucători importanți! (Drita - FCSB e joi, la ora 21:00, LIVE pe VOYO)

FCSB a plecat &icirc;n Kosovo fără doi jucători importanți! (Drita - FCSB e joi, la ora 21:00, LIVE pe VOYO) Europa League
LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.

FCSB este în fața unui meci important. Dacă va reuși să treacă de campioana din Kosovo, echipa lui Gigi Becali își va asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League în acest sezon.

În cursul zilei de miercuri, delegația FCSB-ului a plecat spre Kosovo, dar fără doi jucători importanți. Risto Radunovic și Denis Alibec vor lipsi de la această partidă.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

Lotul lui FCSB pentru returul cu Drita:

Portari: Lukas Zima, Ștefan Târnovanu

Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, David Kiki

Mijlocași: Baba Alhassan, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Juri Cisotti, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Mihai Toma

Atacanți: David Miculescu, Dennis Politic, Octavian Popescu, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea

  • 1005e836 5d50 43d6 990e 602b530ac45e
Drita - FCSB, LIVE pe VOYO

Toți iubitorii fotbalului vor putea urmări partida numai pe VOYO, joi, începând cu ora 21:00. Accesul la transmisiune este disponibil prin abonament, iar platforma oferă posibilitatea de a viziona meciul live, de oriunde, pe telefon, tabletă, laptop sau smart TV.

Pe lângă transmisiunea integrală a meciului, VOYO le oferă fanilor și ocazia de a urmări reacții, analize și interviuri după partidă, pentru a înțelege mai bine miza și desfășurarea jocului. 

