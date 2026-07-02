Fotbalistul care și-a pierdut familia în cutremurul din Venezuela a fost sedat. De ce au recurs medicii la acest gest

Argentinianul care evoluează pentru Sport Maritimo de La Guaira trece prin momente extrem de dificile. După ce trupurile neînsuflețite ale soției sale, Yanina Maranella, și ale celor doi copii de 5 și 7 ani au fost găsite sub dărâmături la 74 de ore de la tragedie, organismul său a cedat. Sâmbăta trecută, Trejo a suferit un episod sever de stres care a necesitat internarea sa imediată. Pentru binele lui, având în vedere impactul emoțional uriaș, personalul medical a luat decizia de a-l menține sedat.

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Familia strânge fonduri pentru a fi alături de el

Sora jucătorului, Karen, a oferit detalii despre situația critică în care se află Lucas Trejo. Potrivit acesteia, Lucas nu poate gestiona drama pe cont propriu, fiind izolat în Caracas, la mii de kilometri distanță de rudele din Argentina.

„Nu este în stare să răspundă la telefon și cu atât mai puțin să călătorească”, a transmis Karen, potrivit Lavanguardia.

Apropiații s-au mobilizat și strâng fonduri pentru a acoperi costurile biletelor de avion, dorind să ajungă la el înainte de procedurile de incinerare. Zilele de căutare fără răspuns și pierderea suferită l-au adus pe fotbalist în punctul în care îi este foarte greu să facă față situației singur.

„Trebuie să-i predea trupurile copiilor și ale soției, și să se întoarcă în Argentina. Apropiații îmi spun că are nevoie de familia lui acolo”, a mai spus sora sportivului.