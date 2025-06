După ce a cucerit titlul de golgheter în Superliga cu 23 de reușite în 35 de meciuri, Louis Munteanu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională. Atacantul lui CFR Cluj va merge la Viena pentru meciul cu Austria (7 iunie), din preliminariile CM 2026, iar ulterior se va alătura naționalei U21, care se pregătește de Campionatul European din Slovacia.



Louis Munteanu, fanul Barcelonei: "Poate într-o bună ziua voi juca pe Camp Nou"

În urma evoluțiilor excelent din sezonul 2024/2025, Louis Munteanu recunoaște că visează la un transfer în campionatul Spaniei. Fan al lui Robert Lewandowski și al Barcelonei, atacantul speră ca la un moment dat să joace pe Camp Nou.



"Mă bucur că am avut realizări în acest an. Am fost fericit eu și familia mea că am reușit să am un sezon bun. Sper ca sezonul care vine să fie mult mai bun decât acesta.



Campionatul Spaniei îmi place cel mai mult. Eu zic că mă potrivesc acolo. Acum, vom vedea unde mă duce viața. Lewandowski îmi place foarte mult și sunt fan Barcelona.



Nu am fost pe Camp Nou, dar sper ca într-o bună ziua să mă duc acolo și poate voi și juca, cine știe?!", a spus Louis Munteanu, într-un interviu pentru PRO TV.

Lotul României pentru meciurile cu Austria și Cipru

Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 31/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 12/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);



Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 29/1), Valentin CREȚU (FCSB, 2/0), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 39/1), Mihai POPESCU (FCSB, 2/1), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 46/2), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0);



Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 30/0), Vlad CHIRICHEȘ (FCSB, 75/0), Adrian ȘUT (FCSB, 5/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 67/12), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 81/15), Florin TĂNASE (FCSB, 19/3),⁠ Dennis MAN (Parma | Italia, 35/9), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), David MICULESCU (FCSB, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 30/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 23/4);



Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 22/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 43/6), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).



Louis MUNTEANU, care se regăsește și în lotul extins al naționalei U21 pentru EURO U21 (11-28 iunie), va face pe parcurs joncțiunea cu reprezentativa de tineret.