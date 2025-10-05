Louis Munteanu a marcat pentru CFR în minutul 24, iar, mai apoi, a contribuit cu pasa decisivă la golul lui Lindon Emerllahu din minutul 55.

Louis Munteanu: ”Sper să evoluez la națională și să o fac bine dacă voi fi folosit!”

După victoria cu Hermannstadt, Louis Munteanu a transmis că este mulțumit de faptul că a reușit să marcheze și să ofere o pasă decisivă, însă spune că cel mai important lucru este că echipa sa a câștigat.

De altfel, atacantul lui CFR Cluj a transmis că își dorește să fie folosit de către selecționerul Mircea Lucescu în cele două meciuri ale echipei naționale din luna octombrie, amicalul cu Moldova și partida cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, și speră să aibă evoluții cât mai bune.

”Aveam nevoie de această victorie pentru moralul nostru. Suntem fericiți că am câștigat acasă alături de fani și sperăm ca de acum să fie un reset pentru toți și să câștigăm de acum așa cum am făcut și anul trecut.

Îmi era dor (n.r. să contribuie cu gol și assist), dar importantă a fost victoria pentru încrederea băieților și, așa cum am mai spus, trebuie să continuăm la fel.

La echipa națională merg așa cum merg mereu, cu mândrie, sper să evoluez și să o fac bine dacă voi fi folosit”, a spus Louis Munteanu.

