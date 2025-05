După transferul mijlocașului portughez Samuel Teles la Universitatea Craiova, anunțat ieri de olteni, astăzi Oțelul Galați s-a mai despărțit de doi jucători.

”Mult succes, Ahmed Bani!”



”Mijlocașul Ahmed Bani, jucător care semnase în iarnă pentru cel puțin doi ani și jumătate cu clubul nostru, a ajuns la un acord cu SC Oțelul Galați pentru încetarea relațiilor contractuale. Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei.

Andrei Ahmed Bani, 22 de ani, s-a transferat la începutul acestui an de la Dinamo București la SC Oțelul Galați, el semnând în acest sens un contract valabil până cel puțin în iunie 2027.

Ahmed a bifat 10 partide de Superliga în tricoul echipei noastre, perioadă în care a marcat un gol (pe terenul Universității Craiova). Bani, care poate juca atât în flancurile atacului, cât și în spatele vârfului, are prezențe la naționalele Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 și Under 21 ale țării noastre.

Îi mulțumim pentru scurta perioadă petrecută la Galați și îi urăm să aibă parte de mari satisfacții în următoarele challenge-uri ale carierei”, a anunțat astăzi la prânz Oțelul pe site-ul oficial.

”Mulțumim, Jovan Markovic”



Iar după jumătate de oră, clubul din Galați a anunțat, tot pe site-ul oficial, și despărțirea de Jovan Markovic:

”SC Oțelul Galați și atacantul Jovan Marković au încheiat raporturile contractuale, fotbalistul transferat temporar de la Universitatea Craiova urmând să se întoarcă la clubul de care aparține. Îi urăm mult succes!

Jovan Marković, vârf de atac împrumutat la începutul acestui an de la Universitatea Craiova, și-a încetat activitatea la clubul nostru. El revenise după o perioadă de inactivitate cauzată de o intervenție chirurgicală și a jucat pentru Oțelul Galați în 7 partide, marcând o singură dată, în acel 2-3 de pe teren propriu cu Poli Iași. Înainte de a se transfera temporar la Oțelul, Jovan a mai fost împrumutat de gruparea doljeană la Academica Clinceni și FC Hermannstadt. Pe plan internațional, atacantul de 24 de ani are prezențe în naționalele Under 17 și de seniori ale României.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Oțelul și îi urăm succes!”.

Antrenorul Laszlo Balint a anunțat ce urmează la Oțelul Galați



Tehnicianul Oțelului, Laszlo Balint, a anunțat că mai mulți jucători urmează să plece în următoarea perioadă de mercato, însă a asigurat că există o strategie pentru întărirea lotului pentru sezonul viitor.

"Îmi pare rău că n-am câștigat, dar îmi felicit echipa pentru atitudine și pentru parcursul din play-out, care cred că merită subliniat.

Nu știu dacă este doar meritul meu, este meritul echipei. Jucătorii au reacționat foarte bine la ce li s-a cerut. A fost munca staff-ului, a conducerii. Toată lumea a avut o contribuție, mai mare sau mai mică. Sper ca în sezonul viitor să avem acest reper, acesta să fie punctul nostru de plecare.

Chiar dacă o să pierdem câțiva jucători, pentru ei o să fie un pas înainte. Pe lângă cei 8-9 care își termină contractele, sunt și jucători împrumutați care vor pleca. Urmează o reconstrucție a lotului. Pentru asta o să muncim în această pauză. Să atragem jucători cel puțin la fel de buni ca cei pe care i-am avut. Facem eforturi pentru a rămâne o echipă puternică", a declarat Laszlo Balint, la Digi Sport.

Foto: Ahmed Bani (Oțelul Galați)