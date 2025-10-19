După ce FCSB a pierdut cu Metaloglobus sâmbătă seară, în etapa #13 a Superligii României, suporterii aflați la Clinceni să susțină campioana au strigat ”Demisia, demisia!”, după rezultatul rușinos înregistrat.



Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract”



Adailton, brazilianul care a făcut spectacol în Liga 1 la FC Vaslui, în perioada 2010 - 2012, timp în care a înscris 19 goluri și a oferit 20 de pase decisive în 72 de apariții, și-a luat licența de antrenor și a pregătit deja câteva echipe.



A fost principal în 2019 la Vigor Carpaneto și secund la Poli Virtus, Juventude și Internacional.



Fostul fotbalist de la Vaslui a declarat că e liber de contract în clipa de față. Adailton a punctat că toți și-ar dori să antreneze o echipă mare ca FCSB, în consecință, nu ar spune 'nu' unei mutări la campioana en-titre.



”Acum sunt acasă, liber, am plecat de la Internacional acum o lună. Următorul pas este să plec într-un turneu prin Europa pentru a schimba câteva idei cu antrenorii pe care îi cunosc. Vreau să mă perfecționez și să obțin rezultate și mai bune și, eventual, titluri la următorul club.



A antrena o echipă mare precum FCSB este dorința oricărui antrenor și oricine a jucat la un nivel înalt se simte bine la cluburi mari, iar pentru mine nu ar fi diferit. Gigi Becali este un președinte foarte exigent, dar este și foarte inteligent în gestionarea clubului. Elias este un antrenor bun și, ca toți ceilalți, are nevoie de timp pentru a-și demonstra abilitățile”, a spus Adailton, potrivit digisport.

