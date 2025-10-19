Roș-albaștrii au cedat și în etapa #13 a noului sezon. Campioana en-titre pare că nu se regășește și se îndepărtează din ce în ce mai mult de accederea în play-off.

Adrian Șut a dezvăluit ce au vorbit la pauză cei de la FCSB înainte de colapsul cu Metaloglobus: ”De nicăieri”

La conferința de presă de după meci a fost prezent și Adrian Șut, care a venit imediat după Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor.

Fotbalistul a sugerat că, la pauză, vorbea împreună cu ceilalți colegi că ar trebui să mai marcheze cel puțin un gol în fața gazdelor.

Doar că Metaloglobus a intrat mai motivată și a reușit nu doar să o egaleze, dar și să o învingă pe FCSB în actul secund.

”Este ceva incredibil ce ni se întâmplă. Un rezultat rușinos. Suntem dezamăgiți de rezultatul avut. În a doua repriză am jucat foarte slab. Ne simțim foarte prost, suntem rușinați.



Nu i-am luat de sus, chiar vorbeam la pauză că ar trebui să mai marcăm cel puțin un gol ca să stăm liniștiți. Am luat două goluri în șapte minute. Nu știu, suntem foarte supărați. Nu știm ce trebuie să facem. Ne pare rău că ne-am bătut joc de rezultatele de înainte.



Acest rezultat a venit de nicăieri. Ne-am antrenat foarte bine în perioada cu naționala. Nu ne putem explica ce s-a întâmplat în această seară. Suntem foarte supărați și ne prezentăm scuzele fanilor care sunt alături de noi.



Mai sunt câteva meciuri. E foarte dificil, trebuie să legăm victorii și nu trebuie să mai facem pași greșiți ca să intrăm în play-off”, a spus Adrian Șut la conferința de presă.

