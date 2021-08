Edi Iordănescu susține că nu a discutat cu CFR Cluj: ”Nu s-a pus problema”

FCSB l-a adus pe Edward Iordănescu, în încercarea de a reveni la performanțele din trecut.

14:50 Edward Iordănescu și-a trasat obiectivele la echipă: ”Am responsabilitate față de patron, suporteri, jucători. Sunte aici să producem performanță. Voi apela la toate mijloacele posibile să-mi apăr clubul, colegii, munca și să producem performanță. Patronul are dreptul și libertatea să comenteze ce-și dorește.

E adevărat că i-am solicitat niște lucruri, i-am cerut să fie temperat, chiar dacă e nervos în unele momente. Dacă are nemulțumiri, să le îndrepte către mine. Eu sunt cel care va trage la răspundere jucătorii. Jucătorii au doar responsabilitate în fața mea. Mi-ar plăcea ca patronul să fie temperat, să ne sprijine și să ne înțeleagă”.

14:50 Edward Iordănescu neagă că ar fi avut discuții recente și cu CFR: ”Nu s-a pus problema să revin la CFR Cluj. Din ce știu, clubul și-a arătat susținerea față de Șumudică, ceea ce denotă o atitudine profesionistă.

Nu e ușor, s-au făcut performanțe, sunt așteptări mari. Am devenit rapid inamici, dar salut această decizie a CFR-ului de a-și manifesta susținerea față de el. N-o să mă dezic de fotbaliștii CFR-ului, dar acum lucrez cu alt grup, cu alt specific”.

14:45 Una din condițiile puse de Edward Iordănescu pentru a semna cu FCSB a fost ca MM Stoica, personaj cu care a avut foarte multe conflicte în ultima perioadă, să revină pe banca tehnică, alături de echipă:

”Lucrurile din trecut sunt clare. Au fost momente mai puțin fericite, dar au vorbit orgoliile din noi. Ce nu știți e că Mihai Stoica a mai avut vreo două tentative de a mă aduce la masa discuțiilor. Înainte de a merge la CFR, am avut întâlniri cu el, am vorbit despre posibilitatea ca într-o zi să ajung la FCSB.

A avut un rol decisiv în ceea ce înseamnă comunicarea dintre noi. Suntem suficient de maturi și inteligenți pentru a realiza că doar împreună putem reuși lucruri importante pentru club. O solicitare de-a mea a fost ca Mihai Stoica să fie din nou pe bancă.

E nevoie pentru mine, pentru jucători, pentru toată lumea. Mi-a spus că e dispus să vină înapoi pe bancă. Începând de ieri, MM e prezent din nou aici, trup și suflet și activ”.

14:40 Iordănescu a adăugat noi detalii despre contractul său: ”Eu și avocații mei am construit contractul așa cum ne-am dorit, iar ultimul cuvânt a fost al patronului, care a cerut să fie semnat contractul indiferent de ce este stipulat în el. Pentru asta îi mulțumesc, s-au schimbat niște lucruri dacă sunt în fața dumneavostră, chiar daca recunosc că am avut multe semne de întrebare, multe idei care mi-au mers în minte și am încercat să întorc acest scenariu pe toate părțile.

În momentul în care am spus da, am venit cu toată convingerea, cu toata energia necesară pentru a reuși să facem lucrurile bune aici, să facem performanță și să construim o echipă de care suporterii și conducerea să fie mândri. Pentru asta trebuie muncă și răbdare, dar suntem pregătiți să facem acest lucru”.

14:35 Edward Iordănescu a vorbit despre contractul său: ”Am multe, multe clauze în contract. V-am promis că sunt sincer, planul meu după ce am plecat de la CFR a fost să plec în străinătate, au fost discuții în sensul ăsta și am avut o oportunitate foarte mare, o echipă angrenata în competitiile europene.

Am rămas ancorat în dorința de a pleca în străinătate, daca tot nu a fost continuitate la CFR. Am spus că mi-am parcurs anumite etape în România și mi-am dorit să plec afară. A venit această 'chemare', am stat față în față cu patronul clubului.

Nu a fost prima data, însa am gasit un om total schimbat în abordare și în idei. Recunosc și sper să nu se supere pe mine, că atunci cand am spus sa ne întalnim, am mers cu toata deschiderea pentru a discuta, dar am mers cu convingerea de 99% că nu va fi o colaborare, asa cum nu a fost nici în trecut.

Mai mult decat atat, am descoperit un om total schimbat în ceea ce înseamnă latura care pe mine ma intereseaza, cea profesionala, rolul meu la echipa. Daca în trecut am discutat mai mult, acum mi-a spus să trec în contract toate clauzele necesare, lucru care s-a și întamplat”.

14:30 A început conferința de presă.

12:00 Vicecampioana României l-a anunțat încă de ieri drept noul antrenor al echipei pe Edward Iordănescu. Acesta va susține astăzi, de la ora 14:30, o conferință de presă ce va preceda meciul cu Sepsi, care se va juca luni, 23 august, de la ora 21:30.

Edward Iordănescu era liber de contract de la sfârșitul sezonului trecut, după ce s-a despărțit de CFR Cluj, echipă cu care a câștigat campionatul. Le-a mai pregătit pe FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș. Între 2010 și 2012 a fost secund și, într-o perioadă, interimar la FCSB. A semnat un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon cu FCSB.

Iordănescu a vorbit deja public, după semnarea contractului, pentru FCSB TV:

"Atuurile mele sunt munca și ambiția mea. Eu vreau să garantez faptul că tot ce înseamnă priceperea mea, experiența mea, capacitatea mea foarte mare de muncă, ceea ce pot transmite, spiritul, determinarea, orgoliul, ambiția... toate lucrurile astea le voi folosi zi de zi, iar împreună cu staff-ul meu competent și oamenii profesioniști din jurul meu să reușim mai departe să transmitem și către echipă.

E important să schimbăm tot, atitudinea, implicarea, să aducem lumea la stadion din nou, dar pentru asta trebuie rezultate. Recunosc că nu am baghetă magică, o poțiune miraculoasă. Totul înseamnă muncă, timp, repetiție, dar cel puțin anumite lucruri, cum ar fi atmosfera, determinarea, orgoliul ăsta, pe care trebuie să-l răscolim, trebuie schimbate rapid și mers pe o stare de spirit care să ne ajute să progresăm.

Suporterii să aibă încredere în noi, în munca noastră. Sunt foarte conștient că e greu să faci promisiuni concrete și să oferi anumite garanții, dar atunci când te dedici n-ai cum să nu mergi decât în sus. E adevărat că trebuie să avem și puțină șansă. E plină competiție, totul e pe fast-forward și e puțin timp la dispoziție. Doar împreună putem reuși. Îi aștept din nou aproape, le știu supările, le știu așteptările.

Să aibă încredere că sunt omul potrivit pentru a regenera toată această stare de spirit și pentru a construi ceea ce ei așteaptă. Le garantez că foarte multe lucruri pe care le-au digerat mai greu și nu le-au plăcut vor fi 100% în mâna mea. Mi-asum tot ce înseamnă activitatea echipei, rezultatele echipei. Totul va fi în responsabilitatea și puterea mea de decizie", a spus Edi Iordănescu, pentru FCSB TV.

