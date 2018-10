"L-am adus aici la parada modei?" Rednic IL FORTEAZA din primul meci: primele schimbari anuntate la Dinamo

Mircea Rednic se pregateste de primul sau meci la Dinamo in noul mandat. Dinamo va juca luni seara, ora 21:00, cu Dunarea Calarasi.

Rednic a facut primele schimbari la echipa: Penedo va fi capitanul lui Dinamo, iar Hanca va juca fundas dreapta.

Rednic il forteaza si pe Gicu Grozav. Chiar daca a venit de putin timp la echipa si jucat doar 30 de minute cu Botosani, Rednic il va trimite in teren pe atacant. "Nu l-am adus aici la parada modei", a declarat antrenorul dinamovist.

"Penedo va fi capitan! Nu va fi Grozav, nici altcineva. Nistor merita sa fie capitan. Sau mai bine zis merita pentru ca in ultimele jocuri nu prea l-am vazut. Eu decid cine va fi capitan, trebuie sa-i vad cum se comporta in joc, in antrenamente. L-am adus aici la parada modei? Grozav, sa intre sa joace. 60, 70 de minute, cat poate.

Nu am vazut mari schimbari la Dinamo. Vestiarele sunt la fel, stadionul la fel. Dinamo e pe locul 12, asta e singura schimbare fata de cand am plecat eu", a declarat Mircea Rednic la conferinta de presa.