Sabin Ilie se bate la promovare cu Craiova lui Mititelu: "Am inceput foarte serios! Vreau sa ajungem departe"

Campion cu Steaua, Sabin Ilie revine pe teren la 43 de ani!

Fratele mai mic al lui Adrian Ilie va fi jucator si antrenor la ... Domnesti. Sabin Ilie va juca si va antrena la Domnesti, in liga a 3-a, unde se va bate cu Craiova lui Mititelu.

"Am inceput foarte serios si orice are un inceput. Am venit la Domnesti si vreau sa ajung cat mai departe" spune Sabin Ilie.

Sabin Ilie a jucat ultima data in China. N-a primit cartea verde de la chinezi. O asteapta de 8 ani.

"Cand jucam eu in China nu erau atat de multi bani cu aceste transferuri fabuloase" dezvaluie Sabin Ilie.

Sabin Ilie n-a putut sa conduca primul antrenament la Domnesti pentru ca era un meci de batrani. Visul lui e sa antreneze in prima liga.

"Mie imi place mult baiatul lui Hagi, imi place Tucudean. Cei de la U21 ne-au adus o bucurie fantastica" a mai spus Sabin Ilie.