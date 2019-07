LIVE 18:00 Rapid isi prezinta echipa pentru Liga 1 intr-un amical cu Hapoel Haifa! Cati jucatori va avea Pancu in lot

Rapidistii fac ultimele pregatiri pentru startul sezonului de B.

Liga a doua se reia pe 3 august. Rapid incepe in forta: are meci cu Farul. Azi, giulestenii isi prezinta lotul intr-un amical tare contra israelienilor de la Hapoel Haifa. Gabi Tamas nu e in lot. Romanul e aproape sa-si rezilieze contractul cu clubul din Israel dupa ultimele probleme pe care le-a facut. A fost dat disparut aproape 24 de ore dupa o noapte de petrecere.



Echipa de start a Rapidului cu Hapoel Haifa:

Pancu se bazeaza pe 30 de jucatori in noul sezon de B: